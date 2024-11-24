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Росіяни завдали ракетного удару по Чернігівщині, є поранений

Катерина ТищенкоНеділя, 24 листопада 2024, 18:04
Росіяни завдали ракетного удару по Чернігівщині, є поранений
Чернігівська область, Google maps

Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в неділю поранено чоловіка, пошкоджено будинки та господарські будівлі.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, Повітряні сили ЗСУ

Пряма мова Чауса: "Ворог завдав ракетного (попередньо) удару по Чернігівщині.

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У Корюківському районі два вибухи. Пошкоджені господарські будівлі. На жаль, поранено 28-річного чоловіка, його госпіталізували в одну із місцевих лікарень.

У Чернігівському районі, громада біля Чернігова. Є пошкоджені будинки".

Деталі: Чаус зазначив, що інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

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О 16:18 Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракети в напрямку Чернігова.

Чернігівська областьракетний ударвійна
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