Росіяни завдали ракетного удару по Чернігівщині, є поранений

Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в неділю поранено чоловіка, пошкоджено будинки та господарські будівлі.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, Повітряні сили ЗСУ

Пряма мова Чауса: "Ворог завдав ракетного (попередньо) удару по Чернігівщині.

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У Корюківському районі два вибухи. Пошкоджені господарські будівлі. На жаль, поранено 28-річного чоловіка, його госпіталізували в одну із місцевих лікарень.

У Чернігівському районі, громада біля Чернігова. Є пошкоджені будинки".

Деталі: Чаус зазначив, що інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

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О 16:18 Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракети в напрямку Чернігова.