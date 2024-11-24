Россияне нанесли ракетный удар по Черниговщине, есть раненый

В результате ракетного удара по Черниговщине в воскресенье ранен мужчина, повреждены дома и хозяйственные постройки.

Источник: председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, Воздушные силы ВСУ

Прямая речь Чауса: "Враг нанес ракетный (предварительно) удар по Черниговщине.

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В Корюковском районе два взрыва. Повреждены хозяйственные постройки. К сожалению, ранен 28-летний мужчина, его госпитализировали в одну из местных больниц.

В Черниговском районе, община возле Чернигова. Есть поврежденные дома".

Детали: Чаус отметил, что информация о последствиях обстрела уточняется.

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В 16:18 Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетах в направлении Чернигова.