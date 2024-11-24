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Нардеп: 150 тисяч ВПО повернулися на окуповані території, у Маріуполь – 70 тисяч

Катерина ТищенкоНеділя, 24 листопада 2024, 18:36
Нардеп: 150 тисяч ВПО повернулися на окуповані території, у Маріуполь – 70 тисяч
Маріуполь у травні 2022 року, фото AFP via Getty Images

Нардеп від "Слуги народу" Максим Ткаченко заявив, що близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території, зокрема, в Маріуполь повернулося близько третини жителів, які звідти виїхали за час повномасштабної війни.

Джерело: народний депутат, член комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Максим Ткаченко в інтерв’ю Укрінформу

Пряма мова: "Вже близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території.

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Наприклад, за наявними даними, 200 тисяч маріупольців залишили своє місто, тікаючи від війни, яку принесла на нашу землю Росія. Водночас кожен третій з них повернувся додому, в Маріуполь, в окупацію. За підрахунками, це приблизно 67-70 тисяч осіб. На мою думку, це жахливі цифри".

Деталі: Головною причиною повернення вимушених переселенців на окуповані території депутат назвав те, що вони на підконтрольній Україні території не змогли почати нове життя, "не отримали належної допомоги від держави — ані житла, ані соціальної підтримки, компенсацій, роботи, тощо".  

Також, за його словами, велика кількість ВПО "не змогли знайти роботу через скептичне ставлення до них роботодавців, а всі ті пропозиції, які надаються переселенцям, насправді дуже низькооплачувані".

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Він заявив про дискримінацію переселенців на ринку праці. За словами депутата, заробітна плата часто не перевищує 8-12 тисяч грн, в той час, коли вартість оренди житла в умовно безпечних регіонах України стартує від 10 тисяч. При цьому, коли переселенці починають працювати, вони втрачають право на виплати від держави для компенсації витрат на оренду житла. Водночас на безоплатній основі дуже мало місць із "людськими умовами проживання".

Ткаченко зазначив, що загалом зараз в Україні нараховується близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб.

"Йдеться приблизно про 5 млн осіб. Чому приблизно? Тому що, з одного боку, маємо збільшення кількості ВПО через просування ворога... А з іншого боку, кількість людей зі статусом ВПО зменшується через те, що вони повертаються додому – навіть на тимчасово окуповану територію чи виїжджають за кордон. Ми втрачаємо наших людей через те, що держава зволікає з допомогою, через те, що її обсяг недостатній", – сказав депутат.

переселенціМаріупольокупація
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