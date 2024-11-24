Нардеп: 150 тысяч ВПЛ вернулись на оккупированные территории, в Мариуполь – 70 тысяч

Нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко заявил, что около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории, в частности, в Мариуполь вернулось около трети жителей, которые оттуда выехали за время полномасштабной войны.

Источник: народный депутат, член комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений Максим Ткаченко в интервью Укринформу

Прямая речь: "Уже около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории.

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Например, по имеющимся данным, 200 тысяч мариупольцев покинули свой город, убегая от войны, которую принесла на нашу землю Россия. В то же время каждый третий из них вернулся домой, в Мариуполь, в оккупацию. По подсчетам, это примерно 67-70 тысяч человек. По моему мнению, это ужасные цифры".

Детали: Главной причиной возвращения вынужденных переселенцев на оккупированные территории депутат назвал то, что они на подконтрольной Украине территории не смогли начать новую жизнь, "не получили должной помощи от государства – ни жилья, ни социальной поддержки, компенсаций, работы и т.д.".

Также, по его словам, большое количество ВПЛ "не смогли найти работу из-за скептического отношения к ним работодателей, а все те предложения, которые предоставляются переселенцам, на самом деле очень низкооплачиваемые".

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Он заявил о дискриминации переселенцев на рынке труда. По словам депутата, заработная плата часто не превышает 8-12 тысяч грн, в то время, когда стоимость аренды жилья в условно безопасных регионах Украины стартует от 10 тысяч. При этом, когда переселенцы начинают работать, они теряют право на выплаты от государства для компенсации расходов на аренду жилья. При этом на бесплатной основе очень мало мест с "человеческими условиями проживания".

Ткаченко отметил, что всего сейчас в Украине насчитывается около 5 миллионов внутренне перемещенных лиц.

"Речь идет примерно о 5 млн человек. Почему примерно? Потому что, с одной стороны, имеем увеличение количества ВПЛ из-за продвижения врага... А с другой стороны, количество людей со статусом ВПЛ уменьшается из-за того, что они возвращаются домой – даже на временно оккупированную территорию или выезжают за границу. Мы теряем наших людей из-за того, что государство медлит с помощью, из-за того, что ее объем недостаточен", – сказал депутат.