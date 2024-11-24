Майбутній радник Трампа назвав війну в Україні м’ясорубкою, яку треба зупинити

Конгресмен із Флориди Майк Волтц, який стане радником новообраного президента США Дональда Трампа з нацбезпеки, назвав війну Росії проти України "м'ясорубкою" і порівняв її з окопною Першою світовою.

Джерело: Волтц в ефірі Fox News Sunday, пише "Європейська правда"

Деталі: На прохання ведучої Волтц коментував рішення адміністрації Байдена дозволити Україні використовувати протипіхотні наземні міни. Волтц зазначив, що це "розумні міни", проте наполіг, що рішення "має бути в більш широких рамках, щоб покласти край цьому конфлікту".

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"Це просто абсолютна м'ясорубка людей і техніки на цьому фронті. Це більше схоже на окопну війну часів Першої світової війни", – сказав Волтц.

Він зазначив, що Трамп "неймовірно стурбований" конфліктом.

"Президент Трамп неймовірно стурбований кривавою бійнею, яка відбувається там, (і тим) як нам відновити стримування, і як нам встановити мир", – сказав він, додавши, що європейці у цьому процесі точно повинні відігравати ключову роль.

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Відповідаючи на запитання, чому Трамп не часто публічно обговорює ситуацію в Україні, Волтц запевнив, що новий президент "стурбований ескалацією і тим, куди це все йде".

"Ми повинні довести це до відповідального кінця… Нам потрібно відновити стримування, відновити мир і випередити цю ескалацію, а не реагувати на неї", – сказав він.

Що передувало: Волтц також заявив, що дозвіл адміністрації Байдена на удари ракетами ATACMS по території Росії веде до ескалації.

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