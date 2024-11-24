Будущий советник Трампа назвал войну в Украине мясорубкой, которую надо остановить

Конгрессмен из Флориды Майк Волтц, который станет советником новоизбранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, назвал войну России против Украины "мясорубкой" и сравнил ее с окопной Первой мировой.

Источник: Уолтц в эфире Fox News Sunday, пишет "Европейская правда"

Детали: По просьбе ведущей Уолтц комментировал решение администрации Байдена позволить Украине использовать противопехотные наземные мины. Волтц отметил, что это "умные мины", однако настоял, что решение "должно быть в более широких рамках, чтобы положить конец этому конфликту".

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"Это просто абсолютная мясорубка людей и техники на этом фронте. Это больше похоже на окопную войну времен Первой мировой войны", – сказал Волтц.

Он отметил, что Трамп "невероятно обеспокоен" конфликтом.

"Президент Трамп невероятно обеспокоен кровавой бойней, которая происходит там, (и тем) как нам восстановить сдерживание, и как нам установить мир", – сказал он, добавив, что европейцы в этом процессе точно должны играть ключевую роль.

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Отвечая на вопрос, почему Трамп не часто публично обсуждает ситуацию в Украине, Волтц заверил, что новый президент "обеспокоен эскалацией и тем, куда это все идет".

"Мы должны довести это до ответственного конца... Нам нужно восстановить сдерживание, восстановить мир и опередить эту эскалацию, а не реагировать на нее", – сказал он.

Что предшествовало: Волтц также заявил, что разрешение администрации Байдена на удары ракетами ATACMS по территории России ведет к эскалации.

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