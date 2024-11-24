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Будущий советник Трампа назвал войну в Украине мясорубкой, которую надо остановить

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 ноября 2024, 19:59
Будущий советник Трампа назвал войну в Украине мясорубкой, которую надо остановить
Майк Волтц, фото Getty Images

Конгрессмен из Флориды Майк Волтц, который станет советником новоизбранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, назвал войну России против Украины "мясорубкой" и сравнил ее с окопной Первой мировой.

Источник: Уолтц в эфире Fox News Sunday, пишет "Европейская правда"

Детали: По просьбе ведущей Уолтц комментировал решение администрации Байдена позволить Украине использовать противопехотные наземные мины. Волтц отметил, что это "умные мины", однако настоял, что решение "должно быть в более широких рамках, чтобы положить конец этому конфликту".

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"Это просто абсолютная мясорубка людей и техники на этом фронте. Это больше похоже на окопную войну времен Первой мировой войны", – сказал Волтц.

Он отметил, что Трамп "невероятно обеспокоен" конфликтом.

"Президент Трамп невероятно обеспокоен кровавой бойней, которая происходит там, (и тем) как нам восстановить сдерживание, и как нам установить мир", – сказал он, добавив, что европейцы в этом процессе точно должны играть ключевую роль.

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Отвечая на вопрос, почему Трамп не часто публично обсуждает ситуацию в Украине, Волтц заверил, что новый президент "обеспокоен эскалацией и тем, куда это все идет".

"Мы должны довести это до ответственного конца... Нам нужно восстановить сдерживание, восстановить мир и опередить эту эскалацию, а не реагировать на нее", – сказал он.

Что предшествовало: Волтц также заявил, что разрешение администрации Байдена на удары ракетами ATACMS по территории России ведет к эскалации.

Смотрите видео "ЕвроПравды": Разрешение Байдена бить ATACMS по РФ: детальный разбор

Трампвойна
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