Польські фермери припинили блокувати кордон із Україною

Польські фермери у неділю ввечері припинили блокування пункту пропуску "Медика – Шегині" на кордоні з Україною.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Дослівно: "Польські фермери припинили блокування пункту пропуску "Медика – Шегині".

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За інформацією від польської сторони, блокування руху вантажним транспортним засобам, яке здійснювали польські фермери перед пунктом пропуску "Медика", завершилось. На даний час мітингувальники припинили протест.

Пропуск всіх категорій транспортних засобів на цьому напрямку здійснюється в звичайному режимі".

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