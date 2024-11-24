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Польські фермери припинили блокувати кордон із Україною

Катерина ТищенкоНеділя, 24 листопада 2024, 20:33
Польські фермери припинили блокувати кордон із Україною
Пункт пропуску "Медика" в Польщі, фото Getty Images

Польські фермери у неділю ввечері припинили блокування пункту пропуску "Медика – Шегині" на кордоні з Україною.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Дослівно: "Польські фермери припинили блокування пункту пропуску "Медика – Шегині".

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За інформацією від польської сторони, блокування руху вантажним транспортним засобам, яке здійснювали польські фермери перед пунктом пропуску "Медика", завершилось. На даний час мітингувальники припинили протест.

Пропуск всіх категорій транспортних засобів на цьому напрямку здійснюється в звичайному режимі".

Передісторія:

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  • Блокада на пункті пропуску "Медика – Шегині" розпочалася зранку 23 листопада.
  • Польські фермери озвучили дві причини протесту на кордоні з Україною. Перша – це невиконання вимоги зберегти рівень сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року. Друга – "занепокоєння щодо підписання Європейським Союзом угоди про вільну торгівлю з південноамериканською країнами МЕРКОСУР (Бразилія, Аргентина, Парагвай та Уругвай).
  • У Держприкордонслужбі України в неділю заявляли, що польські фермери заблокували пропускний пункт "Медика – Шегині" на дві доби, але акція може і продовжитися.

Польщакордон
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