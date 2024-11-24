Польские фермеры прекратили блокировать границу с Украиной

Польские фермеры в воскресенье вечером прекратили блокирование пункта пропуска "Медика – Шегини" на границе с Украиной.

Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Дословно: "Польские фермеры прекратили блокирование пункта пропуска "Медика – Шегини".

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По информации от польской стороны, блокирование движения грузовым транспортным средствам, которое осуществляли польские фермеры перед пунктом пропуска "Медика", завершилось. В настоящее время митингующие прекратили протест.

Пропуск всех категорий транспортных средств на этом направлении осуществляется в обычном режиме".

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