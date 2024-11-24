Польские фермеры прекратили блокировать границу с Украиной
Воскресенье, 24 ноября 2024, 20:33
Польские фермеры в воскресенье вечером прекратили блокирование пункта пропуска "Медика – Шегини" на границе с Украиной.
Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
Дословно: "Польские фермеры прекратили блокирование пункта пропуска "Медика – Шегини".
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По информации от польской стороны, блокирование движения грузовым транспортным средствам, которое осуществляли польские фермеры перед пунктом пропуска "Медика", завершилось. В настоящее время митингующие прекратили протест.
Пропуск всех категорий транспортных средств на этом направлении осуществляется в обычном режиме".
Предыстория:
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- Блокада на пункте пропуска "Медика – Шегини" началась утром 23 ноября.
- Польские фермеры озвучили две причины протеста на границе с Украиной. Первая – это невыполнение требования сохранить уровень сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года. Вторая – "беспокойство относительно подписания Европейским Союзом соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай).
- В воскресенье в Госпограслужбе Украины заявили, что польские фермеры заблокировали пропускной пункт "Медика – Шегини" на двое суток, но акция может и продолжиться.