Генштаб: На фронті майже 200 боєзіткнень, на Курахівському напрямку – 57 атак

фото зі сторінки Генштабу ЗСУ в Facebook

На фронті в неділю сталося 198 бойових зіткнень, зокрема на Курахівському напрямку ворог атакував 57 разів, у Курській області українські воїни відбили 21 атаку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Російські загарбники завдали по території України один ракетний удар (чотири ракети), 48 авіаударів, скинувши 54 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 540 дронів-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

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На Харківському напрямку противник 6 разів штурмував позиції українських підрозділів у районах Козачої Лопані, Тихого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор проводив атаки біля Новомлинська, Колісниківки, Кругляківки, Сенькового та Лозової. Українські захисники зупинили 11 ворожих атак, ще чотири тривають. Також противник завдав авіаудару по Богуславці.

На Лиманському напрямку російські загарбники 20 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Греківка, Новоєгорівка, Терни, Ямполівка, Торське та Серебрянка. Також місто Лиман опинилося під ударами ворожих авіабомб.

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На Краматорському напрямку ворог намагався йти вперед біля Часового Яру та Ступочок. Сили оборони зупинили 4 атаки загарбників.

На Торецькому напрямку агресор здійснив 9 спроб просунутись вперед в районах Диліївки, Торецька та Щербинівки, отримав відсіч.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 41 раз атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Григорівки, Даченського, Пустинки та Чумацького. Захисники відбили 32 штурмові дії ворога, ще точаться 9 боєзіткнень.

За наявними даними на цей час втрати ворога на напрямку склали 336 військовослужбовців вбитими та пораненими, також українські воїни знищили два танки, дві бойові броньовані машини, дев’ять автомобілів та артилерійську систему окупантів.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 57 спроб прорвати українську оборону поблизу населених пунктів Берестки, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Романівка, Єлизаветівка та Ганівка. 50 боєзіткнень завершено, ще сім – продовжуються.

На Времівському напрямку противник 14 разів атакував українські підрозділи біля Трудового, Новосілки та Макарівки, на цей час два боєзіткнення тривають. По Великій Новосілці окупанти завдавали ударів КАБами та некерованими авіаційними ракетами.

На Придніпровському напрямку війська загарбників здійснили 4 безрезультатні спроби витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Зазнали втрат та відступили. Ворог вдарив по Миколаївці некерованими ракетами.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує нищити керованими авіаційними бомбами свої села та міста, українські воїни за неділю відбили 21 атаку ворога, боєзіткнення тривають.