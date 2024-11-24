Генштаб: На фронте почти 200 боестолкновений, на Кураховском направлении – 57 атак

фото со страницы Генштаба ВСУ в Facebook

На фронте в воскресенье произошло 198 боевых столкновений, в частности на Кураховском направлении враг атаковал 57 раз, в Курской области украинские воины отразили 21 атаку.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар (четыре ракеты), 48 авиаударов, сбросив 54 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 540 дронов-камикадзе и осуществили более трех тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Реклама:

На Харьковском направлении противник 6 раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Казачьей Лопани, Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении агрессор проводил атаки возле Новомлинска, Колесниковки, Кругляковки, Сеньково и Лозовой. Украинские защитники остановили 11 вражеских атак, еще четыре продолжаются. Также противник нанес авиаудар по Богуславке.

На Лиманском направлении российские захватчики 20 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Грековка, Новоегоровка, Терны, Ямполовка, Торское и Серебрянка. Также город Лиман оказался под ударами вражеских авиабомб.

РЕКЛАМА:

На Краматорском направлении враг пытался идти вперед возле Часового Яра и Ступочек. Силы обороны остановили 4 атаки захватчиков.

На Торецком направлении агрессор совершил 9 попыток продвинуться вперед в районах Дилиевки, Торецка и Щербиновки, получил отпор.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 41 раз атаковал в районах Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Григорьевки, Даченского, Пустынки и Чумацкого. Защитники отбили 32 штурмовых действия врага, еще продолжаются 9 боестолкновений.

По имеющимся данным в настоящее время потери врага на направлении составили 336 военнослужащих убитыми и ранеными, также украинские воины уничтожили два танка, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и артиллерийскую систему оккупантов.

На Кураховском направлении враг совершил 57 попыток прорвать украинскую оборону вблизи населенных пунктов Берестки, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Романовка, Елизаветовка и Гановка. 50 боестолкновений завершены, еще семь – продолжаются.

На Времовском направлении противник 14 раз атаковал украинские подразделения возле Трудового, Новоселки и Макаровки, в настоящее время два боестолкновения продолжаются. По Большой Новоселке оккупанты наносили удары УАБами и неуправляемыми авиационными ракетами.

На Приднепровском направлении войска захватчиков совершили 4 безрезультатные попытки вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Понесли потери и отступили. Враг ударил по Николаевке неуправляемыми ракетами.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает уничтожать управляемыми авиационными бомбами свои села и города, украинские воины за воскресенье отбили 21 атаку врага, боестолкновения продолжаются.