У Києві працювала ППО
Неділя, 24 листопада 2024, 23:58
У Києві в неділю ввечері по ворожих безпілотниках працювала протиповітряна оборона.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко, КМВА, Повітряні сили ЗСУ, кореспонденти УП
Деталі: О 22:20 Повітряні сили попередили про БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку.
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Згодом у місті пролунали звуки вибухів.
Мер Києва і КМВА повідомили про роботу ППО по ворожих безпілотниках.
О 23:55 Повітряні сили повідомили, що над Києвом перебувають декілька БплА.
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Оновлено: О 2:17 25 листопада в Києві та області оголосили відбій повітряної тривоги.