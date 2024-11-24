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У Києві працювала ППО

Катерина Тищенко, Ольга Глущенко Неділя, 24 листопада 2024, 23:58
У Києві працювала ППО
збитий "Шахед", ілюстративне фото Getty Images

У Києві в неділю ввечері по ворожих безпілотниках працювала протиповітряна оборона.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, КМВА, Повітряні сили ЗСУ, кореспонденти УП

Деталі: О 22:20 Повітряні сили попередили про БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку.

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Згодом у місті пролунали звуки вибухів.

Мер Києва і КМВА повідомили про роботу ППО по ворожих безпілотниках.

О 23:55 Повітряні сили повідомили, що над Києвом перебувають декілька БплА.

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Оновлено: О 2:17 25 листопада в Києві та області оголосили відбій повітряної тривоги.

КиївППОбезпілотники
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