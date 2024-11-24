В Киеве работала ПВО

В Киеве в воскресенье вечером по вражеским беспилотникам работала противовоздушная оборона.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, КГВА, Воздушные силы ВСУ, корреспонденты УП

Детали: В 22:20 Воздушные силы предупредили о БпЛА в направлении Киева с северо-восточного направления.

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Впоследствии в городе раздались звуки взрывов.

Мэр Киева и КГВА сообщили о работе ПВО по вражеским беспилотникам.

В 23:55 Воздушные силы сообщили, что над Киевом находятся несколько БплА.

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Обновлено: В 2:17 25 ноября в Киеве и области объявили отбой воздушной тревоги.