В Киеве работала ПВО
Воскресенье, 24 ноября 2024, 23:58
В Киеве в воскресенье вечером по вражеским беспилотникам работала противовоздушная оборона.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко, КГВА, Воздушные силы ВСУ, корреспонденты УП
Детали: В 22:20 Воздушные силы предупредили о БпЛА в направлении Киева с северо-восточного направления.
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Впоследствии в городе раздались звуки взрывов.
Мэр Киева и КГВА сообщили о работе ПВО по вражеским беспилотникам.
В 23:55 Воздушные силы сообщили, что над Киевом находятся несколько БплА.
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Обновлено: В 2:17 25 ноября в Киеве и области объявили отбой воздушной тревоги.