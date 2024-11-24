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На виборах у Румунії лідирує чинний прем'єр

Катерина ТищенкоНеділя, 24 листопада 2024, 23:37
На виборах у Румунії лідирує чинний прем'єр
Марчел Чолаку, фото Getty Images

У першому турі президентських виборів у Румунії найбільше голосів здобуває прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку.

Джерело: румунська служба Радіо Свобода

Деталі: За результатами підрахунку 66% протоколів та даними екзит-полів, Чолаку набирає 22-25% голосів.

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Після підрахунку 66% протоколів станом на 23:00, результати наступні: Марчел Чолаку – 22,62%, Келін Джорджеску – 22,15%, Джордже Сіміон – 15,25%, Елена Ласконі – 13,88% і Ніколає Чуке – 9,78%.

За результатами екзит-полу CIRA, на першому місці Марчел Чолаку (СДП) – 24,1%, далі йдуть Олена Ласконі (СЄП) – 19,6%, Келін Джорджеску (незалежний) – 17,1%, Джордже Сіміон (АЮР) – 13,8%, Ніколає Чуке (НЛП) – 12,7%.

Результати екзит-полу CURS, опубліковані Digi24, показують, що на першому місці Чолаку – 24,6%, за ним слідують Ласконі – 18,2%, Джорджеску – 16,5%, Сіміон – 14%, Чуке – 13%.

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Дані екзит-полів дійсні для голосів, поданих станом на 21:00 і не включають дані з діаспори.

Що передувало: В Румунії у неділю проходило голосування у першому турі президентських виборів.

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Румуніявибори
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