На выборах в Румынии лидирует действующий премьер

В первом туре президентских выборов в Румынии больше всего голосов получает премьер-министр страны Марчел Чолаку.

Источник: румынская служба Радио Свобода

Детали: По результатам подсчета 66% протоколов и данным экзит-полов, Чолаку набирает 22-25% голосов.

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После подсчета 66% протоколов по состоянию на 23:00, результаты следующие: Марчел Чолаку - 22,62%, Келин Джорджеску - 22,15%, Джордже Симион - 15,25%, Елена Ласкони - 13,88% и Николае Чуке - 9,78%.

По результатам экзит-пола CIRA, на первом месте Марчел Чолаку (СДП) - 24,1%, далее следуют Елена Ласкони (СЕП) - 19,6%, Кэлин Джорджеску (независимый) - 17,1%, Джордже Симион (АЮР) - 13,8%, Николае Чуке (НЛП) - 12,7%.

Результаты экзит-пола CURS, опубликованные Digi24, показывают, что на первом месте Чолаку - 24,6%, за ним следуют Ласкони - 18,2%, Джорджеску - 16,5%, Симион - 14%, Чуке - 13%.

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Данные экзит-полов действительны для голосов, поданных по состоянию на 21:00 и не включают данные из диаспоры.

Что предшествовало: В Румынии в воскресенье проходило голосование в первом туре президентских выборов.

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