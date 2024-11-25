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Росіяни з вечора атакують Україну ударними БпЛА з різних напрямків

Катерина Тищенко, Ольга Глущенко Понеділок, 25 листопада 2024, 06:38
Росіяни з вечора атакують Україну ударними БпЛА з різних напрямків
ілюстрація Getty Images

У неділю ввечері російські війська знову атакують територію України ударними безпілотниками з різних напрямків.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Атака ворожих ударних БпЛА триває майже цілодобово. Відбій попередньої загрози оголосили о 17:18, однак уже близько 19:00 загрозу ударних безпілотників знову оголосили на Сумщині.

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Згодом Повітряні сили повідомили про ворожі БпЛА на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині, Запорізькій області.

Станом на 20:14:

  • БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південно-західний.
  • БпЛА на сході Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в західній частині Харківщини, курс західний.
  • БпЛА в південній частині Дніпропетровщини, курс північно-західний.
  • БпЛА на Миколаївщині, курс західний.

Станом на 20:50:

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  • БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину.
  • БпЛА в східній, південній та центральній частинах Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс західний.
  • БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс західний.
  • БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс західний.

Станом на 21:57:

  • БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.
  • БпЛА в північній, центральній та південній частинах Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в західній та центральній частинах Сумщини, курс західний/південно-західний.
  • БпЛА в північній та південній частинах Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній частині Черкащини, курс південно-західний.
  • БпЛА в західній та східній частинах Кіровоградщини, курс західний.
  • БпЛА в північній частині Запоріжжя, курс північно-західний.
  • БпЛА в районі Кам'янського водосховища, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній, південній та західній частинах Дніпропетровщини, курс західний.

О 22:20 Повітряні сили попередили про БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку.

Станом на 23:17:

  • БпЛА в східній частині Житомирщини, курс західний.
  • Декілька груп БпЛА в північній, центральній та східній частинах Київщини, курс західний.
  • БпЛА в східній та північній частинах Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній та східній частинах Черкащини, курс західний.
  • БпЛА в центральній та північній частинах Полтавщини, курс північний.
  • БпЛА в північній частині Кіровоградщини, курс північно-західний.
  • БпЛА в західній частині Кіровоградщини, курс західний.
  • Декілька груп БпЛА в північній та західній частинах Дніпропетровщини, курс західний.
  • БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

О 23:55 Повітряні сили повідомили, що над Києвом перебувають декілька БплА.

Після опівночі Повітряні сили оновили інформацію про рух ворожих дронів Україною.

Дослівно ПС о 00:01 про рух ударних БпЛА:

"БпЛА в центральній частині Київщини, постійно змінюють курс.

БпЛА в північній частині Київщини, східний.

БпЛА в східній частині Вінниччини, курс західний.

БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.

БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південно-західний.

БпЛА південніше Черкас, курс західний.

БпЛА в центральній частині Полтавщини, курс західний.

БпЛА в північній частині Кіровоградщини, курс північно-західний.

БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс західний.

БпЛА в західній частині Запоріжжя, постійно змінює курс".

00:25: "БпЛА в південній частині Миколаївщини, курс північний/північно-західний".

1:04: "БпЛА в південній частині Вінниччини, курс західний.

БпЛА в південно-східній частині Житомирщини, курс західний.

БпЛА над Києвом, в районі Броварів та західніше Ірпеня, постійно змінюють курс.

БпЛА з Полтавщини курсом на Київщину.

БпЛА в напрямку Черкас зі східного напрямку.

БпЛА на межі Черкащини та Кіровоградщини, курс південний.

БпЛА в північно-західній частині Миколаївщини, курс південний.

БпЛА північніше Запоріжжя, курс південно-західний".

2:52: "Декілька БпЛА на півночі Сумщини, курс західний".

4:32: "БпЛА в східній та центральній частинах Чернігівщини, курс західний.

БпЛА на півночі Київщини, курс західний".

6:38: "Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА в західній частині Чернігівщини, постійно змінюють курс.
  • БпЛА в північній частині Київщини, постійно змінюють курс.
  • БпЛА з південної частини Житомирщини, курсом на Хмельниччину".

безпілотники
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