Росіяни з вечора атакують Україну ударними БпЛА з різних напрямків
У неділю ввечері російські війська знову атакують територію України ударними безпілотниками з різних напрямків.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: Атака ворожих ударних БпЛА триває майже цілодобово. Відбій попередньої загрози оголосили о 17:18, однак уже близько 19:00 загрозу ударних безпілотників знову оголосили на Сумщині.
Згодом Повітряні сили повідомили про ворожі БпЛА на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині, Запорізькій області.
Станом на 20:14:
- БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південно-західний.
- БпЛА на сході Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА в західній частині Харківщини, курс західний.
- БпЛА в південній частині Дніпропетровщини, курс північно-західний.
- БпЛА на Миколаївщині, курс західний.
Станом на 20:50:
- БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину.
- БпЛА в східній, південній та центральній частинах Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс західний.
- БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс західний.
- БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс західний.
Станом на 21:57:
- БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.
- БпЛА в північній, центральній та південній частинах Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА в західній та центральній частинах Сумщини, курс західний/південно-західний.
- БпЛА в північній та південній частинах Полтавщини, курс південно-західний.
- БпЛА в північній частині Черкащини, курс південно-західний.
- БпЛА в західній та східній частинах Кіровоградщини, курс західний.
- БпЛА в північній частині Запоріжжя, курс північно-західний.
- БпЛА в районі Кам'янського водосховища, курс південно-західний.
- БпЛА в північній, південній та західній частинах Дніпропетровщини, курс західний.
О 22:20 Повітряні сили попередили про БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку.
Станом на 23:17:
- БпЛА в східній частині Житомирщини, курс західний.
- Декілька груп БпЛА в північній, центральній та східній частинах Київщини, курс західний.
- БпЛА в східній та північній частинах Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.
- БпЛА в північній та східній частинах Черкащини, курс західний.
- БпЛА в центральній та північній частинах Полтавщини, курс північний.
- БпЛА в північній частині Кіровоградщини, курс північно-західний.
- БпЛА в західній частині Кіровоградщини, курс західний.
- Декілька груп БпЛА в північній та західній частинах Дніпропетровщини, курс західний.
- БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
О 23:55 Повітряні сили повідомили, що над Києвом перебувають декілька БплА.
Після опівночі Повітряні сили оновили інформацію про рух ворожих дронів Україною.
Дослівно ПС о 00:01 про рух ударних БпЛА:
"БпЛА в центральній частині Київщини, постійно змінюють курс.
БпЛА в північній частині Київщини, східний.
БпЛА в східній частині Вінниччини, курс західний.
БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південно-західний.
БпЛА південніше Черкас, курс західний.
БпЛА в центральній частині Полтавщини, курс західний.
БпЛА в північній частині Кіровоградщини, курс північно-західний.
БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс західний.
БпЛА в західній частині Запоріжжя, постійно змінює курс".
00:25: "БпЛА в південній частині Миколаївщини, курс північний/північно-західний".
1:04: "БпЛА в південній частині Вінниччини, курс західний.
БпЛА в південно-східній частині Житомирщини, курс західний.
БпЛА над Києвом, в районі Броварів та західніше Ірпеня, постійно змінюють курс.
БпЛА з Полтавщини курсом на Київщину.
БпЛА в напрямку Черкас зі східного напрямку.
БпЛА на межі Черкащини та Кіровоградщини, курс південний.
БпЛА в північно-західній частині Миколаївщини, курс південний.
БпЛА північніше Запоріжжя, курс південно-західний".
2:52: "