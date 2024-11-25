Россияне с вечера атакуют Украину ударными БпЛА с разных направлений

В воскресенье вечером российские войска снова атакуют территорию Украины ударными беспилотниками с разных направлений.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Атака вражеских ударных БпЛА продолжается почти круглосуточно. Отбой предыдущей угрозы объявили в 17:18, однако уже около 19:00 угрозу ударных беспилотников снова объявили на Сумщине.

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Впоследствии Воздушные силы сообщили о вражеских БПЛА на Харьковщине, Херсонщине, Николаевщине, Запорожской области.

По состоянию на 20:14:

БпЛА в центральной части Сумщины, курс юго-западный.

БпЛА на востоке Черниговщины, курс западный.

БпЛА в западной части Харьковщины, курс западный.

БпЛА в южной части Днепропетровщины, курс северо-западный.

БпЛА на Николаевщине, курс западный.

По состоянию на 20:50:

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БпЛА с Сумщины, курсом на Черниговщину.

БпЛА в восточной, южной и центральной частях Черниговщины, курс западный.

БпЛА в западной части Днепропетровщины, курс западный.

БпЛА в восточной части Кировоградщины, курс западный.

БпЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс западный.

По состоянию на 21:57:

БпЛА в северной части Киевщины, курс западный.

БпЛА в северной, центральной и южной частях Черниговщины, курс западный.

БпЛА в западной и центральной частях Сумщины, курс западный/юго-западный.

БпЛА в северной и южной частях Полтавщины, курс юго-западный.

БпЛА в северной части Черкасской области, курс юго-западный.

БпЛА в западной и восточной частях Кировоградщины, курс западный.

БпЛА в северной части Запорожья, курс северо-западный.

БпЛА в районе Каменского водохранилища, курс юго-западный.

БпЛА в северной, южной и западной частях Днепропетровщины, курс западный.

В 22:20 Воздушные силы предупредили о БпЛА в направлении Киева с северо-восточного направления.

По состоянию на 23:17:

БпЛА в восточной части Житомирщины, курс западный.

Несколько групп БпЛА в северной, центральной и восточной частях Киевщины, курс западный.

БпЛА в восточной и северной частях Черниговщины, курс западный.

БпЛА на Сумщине, курс юго-западный.

БпЛА в северной и восточной частях Черкасской области, курс западный.

БпЛА в центральной и северной частях Полтавщины, курс северный.

БпЛА в северной части Кировоградщины, курс северо-западный.

БпЛА в западной части Кировоградщины, курс западный.

Несколько групп БпЛА в северной и западной частях Днепропетровщины, курс западный.

БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.

В 23:55 Воздушные силы сообщили, что над Киевом находятся несколько БплА.

Дословно ВС в 00:01 25 ноября о движении ударных БпЛА:

"БпЛА в центральной части Киевщины, постоянно меняют курс.

БпЛА в северной части Киевщины, восточный.

БпЛА в восточной части Винницкой области, курс западный.

БпЛА в южной части Черниговщины, курс западный.

БпЛА в центральной части Сумщины, курс юго-западный.

БпЛА южнее Черкасс, курс западный.

БпЛА в центральной части Полтавщины, курс западный.

БпЛА в северной части Кировоградщины, курс северо-западный.

БпЛА в западной части Днепропетровщины, курс западный.

БпЛА в западной части Запорожья, постоянно меняет курс".

00:25: "БпЛА в южной части Николаевщины, курс северный/северо-западный".

1:04: "БпЛА в южной части Винницкой области, курс западный.

БпЛА в юго-восточной части Житомирщины, курс западный.

БпЛА над Киевом, в районе Броваров и западнее Ирпеня, постоянно меняют курс.

БпЛА с Полтавщины курсом на Киевщину.

БпЛА в направлении Черкасс с восточного направления.

БпЛА на границе Черкасской и Кировоградской областей, курс южный.

БпЛА в северо-западной части Николаевщины, курс южный.

БпЛА севернее Запорожья, курс юго-западный".

2:52: "Несколько БпЛА на севере Сумщины, курс западный".

4:32: "БпЛА в восточной и центральной частях Черниговщины, курс западный.

БпЛА на севере Киевской области, курс западный".

6:38: "Движение ударных БпЛА: