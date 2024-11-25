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У КМВА повідомили про наслідки атаки ворожих безпілотників на столицю

Ольга Глущенко Понеділок, 25 листопада 2024, 00:22
У КМВА повідомили про наслідки атаки ворожих безпілотників на столицю
ілюстративне фото: СтратКом ЗСУ

У КМВА повідомили, що через атаку ворожих безпілотників у столиці сталося падіння уламків на приватну забудову в Дарницькому районі.

Джерело: КМВА

Деталі: Зазначається, внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФ по Києву в Дніпровському районі столиці сталось загоряння вікна балкона на 9 поверсі житлового будинку.

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У КМВА додали, що інформація щодо постраждалих з’ясовується.

О 00:16 у КМВА додали, що зафіксовано  падіння уламків на приватну забудову в Дарницькому районі.

За попередніми даними, обійшлося без пожежі та постраждалих.

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Пізніше у КМВА зазначили, що на одній з локацій уламки побили автівки.

О 1:00 у КМВА повідомили, що після опрацювання даних інформація щодо загорання балкона в багатоповерховому будинку через атаку БпЛА не підтвердилася.

КиївбезпілотникиРосіявійна
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