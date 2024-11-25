У КМВА повідомили про наслідки атаки ворожих безпілотників на столицю
У КМВА повідомили, що через атаку ворожих безпілотників у столиці сталося падіння уламків на приватну забудову в Дарницькому районі.
Джерело: КМВА
Деталі: Зазначається, внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФ по Києву в Дніпровському районі столиці сталось загоряння вікна балкона на 9 поверсі житлового будинку.
У КМВА додали, що інформація щодо постраждалих з’ясовується.
О 00:16 у КМВА додали, що зафіксовано падіння уламків на приватну забудову в Дарницькому районі.
За попередніми даними, обійшлося без пожежі та постраждалих.
Пізніше у КМВА зазначили, що на одній з локацій уламки побили автівки.
О 1:00 у КМВА повідомили, що після опрацювання даних інформація щодо загорання балкона в багатоповерховому будинку через атаку БпЛА не підтвердилася.