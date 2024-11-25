В КГВА сообщили о последствиях атаки вражеских беспилотников на столицу
Понедельник, 25 ноября 2024, 00:22
В КГВА сообщили, что из-за атаки вражеских беспилотников в столице произошло падение обломков на частную застройку в Дарницком районе.
Источник: КГВА
Детали: Отмечается, в результате атаки беспилотников вооруженных сил РФ по Киеву в Днепровском районе столицы произошло возгорание окна балкона на 9 этаже жилого дома.
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В КГВА добавили, что информация о пострадавших выясняется.
В 00:16 в КГВА добавили, что зафиксировано падение обломков на частную застройку в Дарницком районе.
По предварительным данным, обошлось без пожара и пострадавших.
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Позже в КГВА отметили, что на одной из локаций обломки побили машины.
В 1:00 в КГВА сообщили, что после обработки данных информация о возгорании балкона в многоэтажном доме из-за атаки БпЛА не подтвердилась.