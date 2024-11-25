Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через атаку росіян у Запоріжжі постраждала дівчина, пошкоджений інфраструктурний об’єкт

Ольга Глущенко Понеділок, 25 листопада 2024, 00:58
Через атаку росіян у Запоріжжі постраждала дівчина, пошкоджений інфраструктурний об’єкт
ілюстративне фото: Getty Images

У ніч проти 25 листопада голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про поранену дівчину і пошкодження інфраструктурного об’єкту в Запоріжжі внаслідок атаки російських безпілотників.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Росіяни масовано атакують Запоріжжя "Шахедами".

Реклама:

Пошкоджено інфраструктурний об’єкт".

Деталі: Федоров уточнив, що, за попередніми даними, постраждалих немає.

Оновлено о 1:07: Федоров повідомив про постраждалу дівчину внаслідок російської атаки.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Федорова: "Внаслідок атаки росіян по Запоріжжю станом на зараз відомо про одну поранену дитину. Це дівчинка 16 років. Медики надають всю необхідну допомогу".

Запоріжжябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоDeepState: Бійці 48 ОШБ витіснили ворога з села Новий Комар на Донеччині

МВС відреагувало на розслідування журналістів: Головний сервісний центр "перезавантажать"

Україна готує санкції у відповідь на дії влади Грузії – Зеленський

РФ вдається до кібератак на енергосистему напередодні масованих обстрілів – Міненерго

У центрі Нью-Йорка застрелили гендиректора однієї з найбільших компаній медичного страхування

Графіки відключення світла у четвер будуть застосовувати протягом 16 годин

Усі новини...
Запоріжжя
The Economist: Біля Запоріжжя будують фортифікації в очікуванні наступу РФ
Армія РФ завдала удару по Запоріжжю та області: є загиблий та поранений
У Запоріжжі атака росіян лишила без світла понад 15 тисяч людей
Останні новини
00:42
Сенат США зустрівся із делегацією антикорупційних органів України
23:44
Росіяни запустили ударні БпЛА: Над Україною фіксують кілька груп
23:40
Що варто прочитати у грудні: 5 книжкових новинок
23:25
Новини економіки 4 грудня: тимчасовий голова "Нафтогазу", підвищення акцизу на цигарки
23:18
США покарали пʼятьох осіб, причетних до викрадення дітей з України
23:11
"У ВЛК немає такого діагнозу – "вигорів". Військовий про важку роботу розвідника та причини СЗЧ
23:04
Генштаб: На фронті понад півтори сотні боїв, найгарячіше на двох напрямках
22:40
У Румунії судитимуть іноземця, який планував диверсії за вказівкою Росії
22:33
відеоDeepState: Бійці 48 ОШБ витіснили ворога з села Новий Комар на Донеччині
21:43
хокейКиївський "Сокіл" у напруженому матчі вперше в сезоні переграв одеський "Шторм"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: