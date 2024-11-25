Через атаку росіян у Запоріжжі постраждала дівчина, пошкоджений інфраструктурний об’єкт

У ніч проти 25 листопада голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про поранену дівчину і пошкодження інфраструктурного об’єкту в Запоріжжі внаслідок атаки російських безпілотників.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Росіяни масовано атакують Запоріжжя "Шахедами".

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Пошкоджено інфраструктурний об’єкт".

Деталі: Федоров уточнив, що, за попередніми даними, постраждалих немає.

Оновлено о 1:07: Федоров повідомив про постраждалу дівчину внаслідок російської атаки.

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Пряма мова Федорова: "Внаслідок атаки росіян по Запоріжжю станом на зараз відомо про одну поранену дитину. Це дівчинка 16 років. Медики надають всю необхідну допомогу".