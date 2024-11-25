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Из-за атаки россиян в Запорожье пострадала девушка, поврежден инфраструктурный объект

Ольга ГлущенкоПонедельник, 25 ноября 2024, 00:58
Из-за атаки россиян в Запорожье пострадала девушка, поврежден инфраструктурный объект
илюстративное фото: Getty Images

В ночь на 25 ноября председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о раненой девушке и повреждении инфраструктурного объекта в Запорожье в результате атаки российских беспилотников.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Россияне массированно атакуют Запорожье "Шахедами".

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Поврежден инфраструктурный объект".

Детали: Федоров уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Обновлено в 1:07: Федоров сообщил о пострадавшей девушке в результате российской атаки.

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Прямая речь Федорова: "В результате атаки россиян по Запорожью по состоянию на сейчас известно об одном раненом ребенке. Это девочка 16 лет. Медики оказывают всю необходимую помощь".

Запорожьебеспилотники
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