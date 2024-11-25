Через атаку безпілотників на підприємстві російської Калуги виникла пожежа – губернатор
Понеділок, 25 листопада 2024, 02:14
У ніч проти 25 листопада в російській Калузі нібито було знищено три безпілотники, разом з тим російська влада повідомила, що уламки одного з дронів впали на територію промислового підприємства, виникла пожежа.
Джерело: губернатор Калузької області РФ Владислав Шапша, російські пабліки
Деталі: Шапша повідомив, що вночі на околиці Калуги силами російської ППО нібито було знищено 3 БпЛА.
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Російський губернатор додав, що на місці падіння уламків БпЛА на території промислового підприємства виникло загоряння.