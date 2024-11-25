Из-за атаки беспилотников на предприятии российской Калуги возник пожар – губернатор
Понедельник, 25 ноября 2024, 02:14
В ночь на 25 ноября в российской Калуге якобы были уничтожены три беспилотника, вместе с тем российские власти сообщили, что обломки одного из дронов упали на территорию промышленного предприятия, возник пожар.
Источник: губернатор Калужской области РФ Владислав Шапша, российские паблики
Детали: Шапша сообщил, что ночью на окраине Калуги силами российской ПВО якобы было уничтожено 3 БпЛА.
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Российский губернатор добавил, что на месте падения обломков БпЛА на территории промышленного предприятия возникло возгорание.