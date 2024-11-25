Росія наростила темпи просування і не полишає намірів захопити всю Донеччину – ISW

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), останнім часом російські загарбники просуваються значно швидше, ніж за весь 2023 рік, і не полишають намірів захопити всю Донецьку область.

Джерело: ISW

Дослівно: "Нещодавні підтверджені перемоги російських військ під Вугледаром та Великою Новосілкою свідчать про те, що війна в Україні не зайшла в глухий кут. Лінія фронту в Донецькій області стає все більш мінливою, оскільки останнім часом російські війська просуваються значно швидше, ніж за весь 2023 рік".

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Деталі: Аналітики вказують на те, що просування російських військ на південному сході України значною мірою є результатом виявлення і тактичного використання вразливих місць в українській лінії фронту.

З осені 2024 року російські війська здійснюють поступове тактичне просування на південному сході України. Російські війська не змогли відновити оперативний маневр, який спостерігався в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, і нинішнє російське тактичне просування, хоча і відбувається швидше, ніж у місяці позиційної війни, що характеризували більшу частину 2023 року і початок 2024 року, все ще значно поступається темпам просування в березні 2022 року.

Російським військам вдалося скористатися захопленням Вугледара для подальших наступальних операцій на заході Донецької області, всупереч помилковій попередній оцінці ISW, яка прогнозувала протилежне.

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ISW пропонує наступні варіанти дій, які російське командування може розглядати з огляду на нещодавнє просування російських військ.

Просування російських військ у напрямку Покровська, Курахового, Вугледара та Великої Новосілки дає російському військовому командуванню кілька варіантів дій, які воно може спробувати здійснити протягом наступних тижнів і місяців.

Схоже, що російське військове командування одночасно намагається оточити Велику Новосілку, одночасно закриваючи кишені з українськими силами на північ і південь від Курахового. Російські війська також проводять допоміжні операції з метою покращення геометрії поля бою на півдні Донецької області та зменшення загроз для флангів російських військ.

ISW представляє наступні варіанти розвитку подій (COA) на полі бою у довільному порядку, оскільки кожен з них не виключає будь-якого іншого.

COA 1: Російські війська наступають на південний захід, схід і північний схід від Великої Новосілки з метою оточення населеного пункту з флангів, оминаючи територію безпосередньо на південь від Великої Новосілки.

COA 2: Російські війська просуваються до Андріївки (вздовж траси Н15 і на захід від Курахового) з півдня на підтримку російських зусиль, спрямованих на те, щоб закрити українські "кишені" біля Курахового і вирівняти лінію фронту.

COA 3: Російські війська просуваються на захід і південний захід від Селидового вздовж лінії Пустинка-Сонцівка в напрямку Андріївки, щоб розгромити український осередок на північ від Курахового і створити загрозу українським шляхам відходу.

Дослівно: "Залишається незрозумілим, яку з цих цілей російське командування переслідуватиме, і чи переслідуватиме взагалі".

Деталі: Фахівці зазначають, що пріоритетним завданням російського командування в Донецькій області до кінця 2024 року було захоплення Покровська – мета, від якої російське командування тимчасово відмовилося після жорсткого українського опору на околицях Покровська.

Незрозуміло, наскільки російське командування підготувалося до використання можливостей на цій ділянці фронту, і який опір чинитимуть українські війська при просуванні російських сил.

Дослівно: "Україна помітно притупила російські наступальні операції під Часовим Яром і Покровськом у 2024 році".

Деталі: У звіті припускають, що російське військове командування, ймовірно, планує, як просунутися в південно-східну частину Дніпропетровської області на підтримку давньої мети Росії – захопити всю Донецьку область.

Означена Кремлем мета захоплення всієї Донецької області, дуже ймовірно, передбачає наземні операції на півдні та сході Дніпропетровської області з метою перекриття українських наземних ліній зв'язку, які підтримують українські позиції в Донецькій області, і оточення цих українських позицій.

Дослівно: "Потенційні зусилля Росії, спрямовані на досягнення мети Кремля щодо захоплення всієї Донецької області шляхом окупації принаймні частини Дніпропетровської області, узгоджуються з прагненням Росії до повної капітуляції України та знищення її незалежності і територіального суверенітету".

"Російське військове командування, схоже, планує більш складні операції, але російські війська ще не змогли відновити оперативний маневр на полі бою і натомість все ще покладаються на свою здатність виявляти і використовувати вразливі місця в українській лінії оборони для поступового тактичного просування вперед".

Ключові висновки ISW за 24 листопада: