Россия нарастила темпы продвижения и не оставляет намерений захватить всю Донетчину – ISW
По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), в последнее время российские захватчики продвигаются значительно быстрее, чем за весь 2023 год, и не оставляют намерений захватить всю Донецкую область.
Источник: ISW
Дословно: "Недавние подтвержденные победы российских войск под Угледаром и Великой Новоселкой свидетельствуют о том, что война в Украине не зашла в тупик. Линия фронта в Донецкой области становится все более изменчивой, поскольку в последнее время российские войска продвигаются значительно быстрее, чем за весь 2023 год".
Детали: Аналитики указывают на то, что продвижение российских войск на юго-востоке Украины в значительной степени является результатом выявления и тактического использования уязвимых мест в украинской линии фронта.
С осени 2024 года российские войска осуществляют постепенное тактическое продвижение на юго-востоке Украины. Российские войска не смогли восстановить оперативный маневр, который наблюдался в первые месяцы полномасштабного российского вторжения, и нынешнее российское тактическое продвижение, хотя и происходит быстрее, чем в месяцы позиционной войны, характеризовавшие большую часть 2023 года и начало 2024 года, все еще значительно уступает темпам продвижения в марте 2022 года.
Российским войскам удалось воспользоваться захватом Угледара для дальнейших наступательных операций на западе Донецкой области, вопреки ошибочной предварительной оценке ISW, которая прогнозировала обратное.
ISW предлагает следующие варианты действий, которые российское командование может рассматривать, учитывая недавнее продвижение российских войск.
Продвижение российских войск в направлении Покровска, Курахово, Угледара и Великой Новоселки дает российскому военному командованию несколько вариантов действий, которые оно может попытаться осуществить в течение следующих недель и месяцев.
Похоже, что российское военное командование одновременно пытается окружить Великую Новоселку, одновременно закрывая карманы с украинскими силами к северу и югу от Курахово. Российские войска также проводят вспомогательные операции с целью улучшения геометрии поля боя на юге Донецкой области и уменьшения угроз для флангов российских войск.
ISW представляет следующие варианты развития событий (COA) на поле боя в произвольном порядке, поскольку каждый из них не исключает любого другого.
COA 1: Российские войска наступают на юго-запад, восток и северо-восток от Великой Новоселки с целью окружения населенного пункта с флангов, минуя территорию непосредственно к югу от Великой Новоселки.
COA 2: Российские войска продвигаются к Андреевке (вдоль трассы Н15 и к западу от Курахово) с юга в поддержку российских усилий, направленных на то, чтобы закрыть украинские "карманы" возле Курахово и выровнять линию фронта.
COA 3: Российские войска продвигаются на запад и юго-запад от Селидово вдоль линии Пустынка-Сонцовка в направлении Андреевки, чтобы разгромить украинский очаг к северу от Курахово и создать угрозу украинским путям отхода.
Дословно: "Остается непонятным, какую из этих целей российское командование будет преследовать, и будет ли преследовать вообще".
Детали: Специалисты отмечают, что приоритетной задачей российского командования в Донецкой области до конца 2024 года был захват Покровска - цель, от которой российское командование временно отказалось после жесткого украинского сопротивления в окрестностях Покровска.
Непонятно, насколько российское командование подготовилось к использованию возможностей на этом участке фронта, и какое сопротивление будут оказывать украинские войска при продвижении российских сил.
Дословно: "Украина заметно притупила российские наступательные операции под Часовым Яром и Покровском в 2024 году".
Детали: В отчете предполагают, что российское военное командование, вероятно, планирует, как продвинуться в юго-восточную часть Днепропетровской области в поддержку давней цели России - захватить всю Донецкую область.
Обозначенная Кремлем цель захвата всей Донецкой области, очень вероятно, предусматривает наземные операции на юге и востоке Днепропетровской области с целью перекрытия украинских наземных линий связи, которые поддерживают украинские позиции в Донецкой области, и окружения этих украинских позиций.
Дословно: "Потенциальные усилия России, направленные на достижение цели Кремля по захвату всей Донецкой области путем оккупации по крайней мере части Днепропетровской области, согласуются со стремлением России к полной капитуляции Украины и уничтожению ее независимости и территориального суверенитета".
"Российское военное командование, похоже, планирует более сложные операции, но российские войска еще не смогли восстановить оперативный маневр на поле боя и вместо этого все еще полагаются на свою способность выявлять и использовать уязвимые места в украинской линии обороны для постепенного тактического продвижения вперед".
Ключевые выводы ISW за 24 ноября:
- Недавние подтвержденные победы российских войск под Угледаром и Великой Новоселкой свидетельствуют о том, что война в Украине не зашла в тупик. Линия фронта в Донецкой области становится все более изменчивой, поскольку в последнее время российские войска продвигаются значительно быстрее, чем за весь 2023 год.
- Продвижение российских войск на Покровском, Кураховском, Угледарском и Великоновоселковском направлениях ставит перед российским военным командованием несколько вариантов действий, которые оно может попытаться реализовать в течение следующих недель и месяцев.
- Российское военное командование, вероятно, планирует, как продвинуться в юго-восточную часть Днепропетровской области в поддержку давней цели России - захвата всей Донецкой области.
- Части российских Центрального, Восточного и Южного военных округов проводят одновременные, взаимодополняющие наступательные операции в Донецкой области и в последнее время достигли относительно быстрого тактического продвижения. Российское военное командование, возможно, учится на некоторых ошибках на поле боя после трех лет войны, но степень этого обучения пока непонятна.
- Российское военное командование, похоже, планирует более сложные операции, но российские войска еще не смогли восстановить оперативный маневр на поле боя и вместо этого все еще полагаются на свою способность выявлять и использовать уязвимые места в украинской линии обороны для постепенного тактического продвижения вперед.
- В ночь с 23 на 24 ноября украинские войска нанесли удар по радару российской системы противовоздушной обороны С-400 в районе Курской области.
- По сообщениям, Россия завербовала сотни граждан Йемена для службы в российской армии на фоне растущего сотрудничества между Россией, Ираном и поддерживаемым Ираном движением хуситов.
- Украинские и российские войска недавно продвинулись на главном украинском участке фронта в Курской области.
- Российские войска продвинулись вперед вблизи Купянска, Покровска, Угледара и Великой Новоселки, а украинские войска продвинулись на главном украинском участке фронта в Курской области.