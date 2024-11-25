Россия нарастила темпы продвижения и не оставляет намерений захватить всю Донетчину – ISW

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), в последнее время российские захватчики продвигаются значительно быстрее, чем за весь 2023 год, и не оставляют намерений захватить всю Донецкую область.

Источник: ISW

Дословно: "Недавние подтвержденные победы российских войск под Угледаром и Великой Новоселкой свидетельствуют о том, что война в Украине не зашла в тупик. Линия фронта в Донецкой области становится все более изменчивой, поскольку в последнее время российские войска продвигаются значительно быстрее, чем за весь 2023 год".

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Детали: Аналитики указывают на то, что продвижение российских войск на юго-востоке Украины в значительной степени является результатом выявления и тактического использования уязвимых мест в украинской линии фронта.

С осени 2024 года российские войска осуществляют постепенное тактическое продвижение на юго-востоке Украины. Российские войска не смогли восстановить оперативный маневр, который наблюдался в первые месяцы полномасштабного российского вторжения, и нынешнее российское тактическое продвижение, хотя и происходит быстрее, чем в месяцы позиционной войны, характеризовавшие большую часть 2023 года и начало 2024 года, все еще значительно уступает темпам продвижения в марте 2022 года.

Российским войскам удалось воспользоваться захватом Угледара для дальнейших наступательных операций на западе Донецкой области, вопреки ошибочной предварительной оценке ISW, которая прогнозировала обратное.

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ISW предлагает следующие варианты действий, которые российское командование может рассматривать, учитывая недавнее продвижение российских войск.

Продвижение российских войск в направлении Покровска, Курахово, Угледара и Великой Новоселки дает российскому военному командованию несколько вариантов действий, которые оно может попытаться осуществить в течение следующих недель и месяцев.

Похоже, что российское военное командование одновременно пытается окружить Великую Новоселку, одновременно закрывая карманы с украинскими силами к северу и югу от Курахово. Российские войска также проводят вспомогательные операции с целью улучшения геометрии поля боя на юге Донецкой области и уменьшения угроз для флангов российских войск.

ISW представляет следующие варианты развития событий (COA) на поле боя в произвольном порядке, поскольку каждый из них не исключает любого другого.

COA 1: Российские войска наступают на юго-запад, восток и северо-восток от Великой Новоселки с целью окружения населенного пункта с флангов, минуя территорию непосредственно к югу от Великой Новоселки.

COA 2: Российские войска продвигаются к Андреевке (вдоль трассы Н15 и к западу от Курахово) с юга в поддержку российских усилий, направленных на то, чтобы закрыть украинские "карманы" возле Курахово и выровнять линию фронта.

COA 3: Российские войска продвигаются на запад и юго-запад от Селидово вдоль линии Пустынка-Сонцовка в направлении Андреевки, чтобы разгромить украинский очаг к северу от Курахово и создать угрозу украинским путям отхода.

Дословно: "Остается непонятным, какую из этих целей российское командование будет преследовать, и будет ли преследовать вообще".

Детали: Специалисты отмечают, что приоритетной задачей российского командования в Донецкой области до конца 2024 года был захват Покровска - цель, от которой российское командование временно отказалось после жесткого украинского сопротивления в окрестностях Покровска.

Непонятно, насколько российское командование подготовилось к использованию возможностей на этом участке фронта, и какое сопротивление будут оказывать украинские войска при продвижении российских сил.

Дословно: "Украина заметно притупила российские наступательные операции под Часовым Яром и Покровском в 2024 году".

Детали: В отчете предполагают, что российское военное командование, вероятно, планирует, как продвинуться в юго-восточную часть Днепропетровской области в поддержку давней цели России - захватить всю Донецкую область.

Обозначенная Кремлем цель захвата всей Донецкой области, очень вероятно, предусматривает наземные операции на юге и востоке Днепропетровской области с целью перекрытия украинских наземных линий связи, которые поддерживают украинские позиции в Донецкой области, и окружения этих украинских позиций.

Дословно: "Потенциальные усилия России, направленные на достижение цели Кремля по захвату всей Донецкой области путем оккупации по крайней мере части Днепропетровской области, согласуются со стремлением России к полной капитуляции Украины и уничтожению ее независимости и территориального суверенитета".

"Российское военное командование, похоже, планирует более сложные операции, но российские войска еще не смогли восстановить оперативный маневр на поле боя и вместо этого все еще полагаются на свою способность выявлять и использовать уязвимые места в украинской линии обороны для постепенного тактического продвижения вперед".

Ключевые выводы ISW за 24 ноября: