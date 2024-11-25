У Вільнюсі на будинок упав вантажний літак – спалахнула пожежа 

Уранці 25 листопада в литовському Вільнюсі впав на будинок і загорівся вантажний літак DHL.

Джерело: портал Delfi

Деталі: Поліція повідомила, що інформація про падіння літака на двоповерховий житловий будинок на вулиці Жирню надійшла о 5:31.

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У літаку було четверо людей: два пілоти та два працівники.

"Одна людина загинула. Двох членів екіпажу звільнили, вони подають визнали життя, четвертого шукаємо", – сказав глава Департаменту пожежної безпеки та порятунку Ренатас Пожела

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