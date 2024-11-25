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У Вільнюсі на будинок упав вантажний літак – спалахнула пожежа 

Ірина БалачукПонеділок, 25 листопада 2024, 07:25
У Вільнюсі на будинок упав вантажний літак – спалахнула пожежа 
Фото з порталу delfi.lt

Уранці 25 листопада в литовському Вільнюсі впав на будинок і загорівся вантажний літак DHL.

Джерело: портал Delfi

Деталі: Поліція повідомила, що інформація про падіння літака на двоповерховий житловий будинок на вулиці Жирню надійшла о 5:31.

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У літаку було четверо людей: два пілоти та два працівники. 

"Одна людина загинула. Двох членів екіпажу звільнили, вони подають визнали життя, четвертого шукаємо", – сказав глава Департаменту пожежної безпеки та порятунку Ренатас Пожела

Передісторія:

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  • Нещодавно газета Wall Street Journal з посиланням на західних посадовців з питань безпеки повідомила, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, які прямували до США й Канади.
  • ЗМІ повідомляли, що пакунки із запалювальним пристроєм, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Великій Британії, відправили з Литви, причому відправник використав фальшиві особисті дані.
  • На початку листопада у Литві затримали кількох підозрюваних у справі про операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків.

  

Литвакатастрофи
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