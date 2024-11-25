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В Вильнюсе на дом упал грузовой самолет – вспыхнул пожар 

Ирина БалачукПонедельник, 25 ноября 2024, 07:25
В Вильнюсе на дом упал грузовой самолет – вспыхнул пожар 
Фото с портала delfi.lt

Утром 25 ноября в литовском Вильнюсе упал на дом и загорелся грузовой самолет DHL.

Источник: портал Delfi

Детали: Полиция пообшила, что информация о падении самолета на двухэтажный жилой дом на улице Жирню поступила в 5:31.

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В самолете были четыре человека: два пилота и два работника.

"Один человек погиб. Двоих членов экипажа освободили, они подают признали жизни, четвертого ищем", – сказал глава Департамента пожарной безопасности и спасения Ренатас Пожела.

Предыстория:

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  • Недавно газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников по вопросам безопасности сообщила, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, которые направлялись в США и Канаду.
  • СМИ сообщали, что пакеты с зажигательным устройством, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправили из Литвы, причем отправитель использовал фальшивые личные данные.
  • В начале ноября в Литве задержали нескольких подозреваемых по делу об операциях по поджогу грузовых и пассажирских самолетов.

 

Литвакатастрофы
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