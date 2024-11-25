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ЗСУ за добу знешкодили 1 610 окупантів та 27 ББМ

Ірина БалачукПонеділок, 25 листопада 2024, 07:39
ЗСУ за добу знешкодили 1 610 окупантів та 27 ББМ
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 610 російських загарбників, 27 ББМ, 22 артилерійські системи та 6 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.11.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 732 350 (+1 610) осіб,
  • танків – 9 429 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 19 236 (+27) од,
  • артилерійських систем – 20 787 (+22) од,
  • РСЗВ – 1 254 (+0) од,
  • засобів ППО – 1 004 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 480 (+114) од,
  • крилатих ракет – 2 764 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29 948 (+84) од,
  • спеціальної техніки – 3 681 (+2) од.

Дані уточнюються.

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