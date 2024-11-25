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ВСУ за сутки обезвредили 1 610 оккупантов и 27 ББМ

Ирина БалачукПонедельник, 25 ноября 2024, 07:39
ВСУ за сутки обезвредили 1 610 оккупантов и 27 ББМ
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 610 российских захватчиков, 27 ББМ, 22 артиллерийские системы и 6 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.11.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 732 350 (+1 610) человек,
  • танков – 9 429 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 19 236 (+27) ед,
  • артиллерийских систем – 20 787 (+22) ед,
  • РСЗО – 1 254 (+0) ед,
  • средств ПВО – 1 004 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 480 (+114) ед,
  • крылатых ракет – 2 764 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 29 948 (+84) ед,
  • специальной техники – 3 681 (+2) ед.

Данные уточняются.

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