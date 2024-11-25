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Генштаб: На фронті за минулу добу відбулось 217 боїв, найбільше – на Курахівському напрямку

Тетяна ОлійникПонеділок, 25 листопада 2024, 08:25
Генштаб: На фронті за минулу добу відбулось 217 боїв, найбільше – на Курахівському напрямку
Фото з Facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

За минулу добу на фронті зафіксували 217 бойових зіткнень, найбільше з них – на Покровському та Курахівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу станом на 08:00 25 листопада

Дослівно: "Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень.

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За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням чотирьох ракет, а також 67 авіаударів, зокрема скинув 85 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4200 обстрілів, з них 121 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження понад півтори тисячі дронів-камікадзе".

Деталі: На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших військ поблизу населених пунктів Козачої Лопані, Тихого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового, Колісниківки та Вишневого.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новомлинськ, Колісниківка, Кругляківка, Сенькове та Лозова.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та Ступочок.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Крутого Яру, Новоторецького, Лисівки, Красного Яру, Миколаївки, Сухого Яру та Михайлівки. Основні зусилля ворожих атак були сконцентровані в напрямку населених пунктів Селидове та Промінь.

На Торецькому напрямку агресор здійснив дев’ять спроб просунутись вперед в районах Диліївки, Торецька та Щербинівки, отримав відсіч.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 67 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Берестків, Сонцівки, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Романівки, Єлизаветівки та Ганівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 14 штурмів наших позицій в районах Трудового, Новосілки та Макарівки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

На Придніпровському напрямку чотири безрезультатні спроби витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій для загарбників закінчилися нічим.

Триває операція в Курській області. За минулу добу російські літаки завдали 37 авіаударів (49 КАБ) по російській території, українські захисники відбили 25 атак загарбників.

Генштаббойові діївійна
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