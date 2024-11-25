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Генштаб: На фронте за минувшие сутки состоялось 217 боев, больше всего – на Кураховском направлении

Татьяна ОлейникПонедельник, 25 ноября 2024, 08:25
Генштаб: На фронте за минувшие сутки состоялось 217 боев, больше всего – на Кураховском направлении
Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

За минувшие сутки на фронте зафиксировали 217 боевых столкновений, больше всего из них - на Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 08:00 25 ноября

Дословно: "В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 217 боевых столкновений.

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По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар с применением четырех ракет, а также 67 авиаударов, в частности сбросил 85 КАБ. Кроме этого, совершил более 4200 обстрелов, из них 121 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения более полутора тысяч дронов-камикадзе".

Детали: На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Казачьей Лопани, Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Новоосиново, Колесниковки и Вишневого.

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На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новомлинск, Колесниковка, Кругляковка, Сеньково и Лозовая.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часового Яра и Ступочек.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Крутого Яра, Новоторецкого, Лисовки, Красного Яра, Нико

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Крутого Яра, Новоторецкого, Лисовки, Красного Яра, Николаевки, Сухого Яра и Михайловки. Основные усилия вражеских атак были сконцентрированы в направлении населенных пунктов Селидово и Луч.

На Торецком направлении агрессор совершил девять попыток продвинуться вперед в районах Дилиевки, Торецка и Щербиновки, получил отпор.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 67 атак. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Берестков, Сонцовки, Новодмитровки, Зари, Курахово, Дальнего, Романовки, Елизаветовки и Гановки.

На Времовском направлении противник совершил 14 штурмов наших позиций в районах Трудового, Новоселки и Макаровки. Активно привлекал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении четыре безрезультатные попытки вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций для захватчиков закончились ничем.

Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 37 авиаударов (49 КАБ) по российской территории, украинские защитники отбили 25 атак захватчиков.

Генштаббоевые действиявойна
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