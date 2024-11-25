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Росіяни вдарили по Харкову – спалахнула пожежа, 23 постраждалих

Ірина БалачукПонеділок, 25 листопада 2024, 11:30
Росіяни вдарили по Харкову – спалахнула пожежа, 23 постраждалих
Фото ДСНС

У Харкові пролунав вибух вранці 25 листопада, на місці влучення вирує пожежа, постраждали 23 людей. 

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Пряма мова міського голови: "У Харкові вибух. Будьте обережні! Удар прийшовся по Київському району міста. На місці влучання пожежа".

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Деталі: Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що пожежа виникла на одній з центральних вулиць.

"Екстрені служби виїхали на місце влучання. Пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі. Є постраждалі, екстрена медична допомога працює на місці", – повідомив голова ОВА. 

 
Фото ДСНС

Оновлено: За словами Терехова, окупанти вдарили у район щільної житлової забудови – приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки. Горіли господарчі споруди та автомобілі. 

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О 9:22 Синєгубов повідомив, що рятувальники локалізували пожежу внаслідок ворожого обстрілу. 

 
фото ДСНС

"Влучання прийшлося в землю. Горіли 3 авто та фасад двоповерхової нежитлової будівлі, пошкоджені скління житлових будинків", – написав голова ОВА.

Пізніше Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, росіяни вдарили по Харкову з ракетної системи С-400.

На 10 ранку було відомо про 16 постраждалих.

 
Фото ДСНС

Пізніше, за даними Терехова, кількість постраждалих зросла до 19. За попередніми підрахунками, в тій чи іншій мірі постраждав 41 будинок.

Синєгубов уточнив, що серед постраждалих 13 жінок та 6 чоловіків у віці від 21 до 71 року. 16 постраждалих у середньому стані, інші в легкому. Госпіталізували 13 осіб.

У поліції повідомили, що станом на 11 ранку постраждали 23 людини.

Харківпожежа
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