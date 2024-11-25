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Россияне ударили по Харькову – вспыхнул пожар, 23 пострадавших

Ирина БалачукПонедельник, 25 ноября 2024, 11:30
Россияне ударили по Харькову – вспыхнул пожар, 23 пострадавших
Фото ГСЧС

В Харькове прогремел взрыв утром 25 ноября, на месте попадания бушует пожар, постраждали 23 людей. 

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь городского головы: "В Харькове взрыв. Будьте осторожны! Удар пришелся по Киевскому району города. На месте попадания пожар".

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Детали: Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что пожар возник на одной из центральных улиц.

"Экстренные службы выехали на место попадания. Повреждена гражданская инфраструктура и автомобили. Есть пострадавшие, экстренная медицинская помощь работает на месте", – сообщил глава ОВА.

 
Фото ГСЧС

Обновлено: По словам Терехова, оккупанты ударили в район плотной жилой застройки – прилет был во дворы, вокруг которых многоэтажные дома. Горели хозяйственные постройки и автомобили.

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В 9:22 Синегубов сообщил, что спасатели локализировали пожар в результате вражеского обстрела.

"Попадание пришлось в землю. Горели 3 авто и фасад двухэтажного нежилого здания, повреждены остекления жилых домов", – написал глава ОВА.

 
фото ГСЧС

Позже Синегубов сообщил, что по предварительным данным, россияне ударили по Харькову из ракетной системы С-400.

На 10 утра было известно о 16 пострадавших.

 
фото ГСЧС

Позже, по данным Терехова, количество пострадавших возросло до 19. По предварительным подсчетам, в той или иной степени пострадал 41 дом.

Синегубов уточнил, что среди пострадавших 13 женщин и 6 мужчин в возрасте от 21 до 71 года. 16 пострадавших в среднем состоянии, остальные в легком. Госпитализировали 13 человек.

В полиции сообщили, что по состоянию на 11 утра пострадали 23 человека.

Харьковпожар
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