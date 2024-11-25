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КМВА: У Києві погіршився стан повітря

Тетяна ОлійникПонеділок, 25 листопада 2024, 08:52
КМВА: У Києві погіршився стан повітря
Фото - КМВА

У Дарницькому та Дніпровському районах столиці зафіксували погіршення якості повітря.

Джерело: КМВА

Деталі: У відомстві пояснили, що в обох районах фіксується підвищена концентрація зважених часток (пилу).

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Зокрема на київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються наступні показники забрудненості повітря:                                                                                   

  • проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря – 39 (низький рівень забрудненості);
  • вул. Щусєва, 20  загальний індекс якості повітря – 48 (низький рівень);
  • вул. Турівська, 28 – індекс якості 18 (низький рівень забрудненості);
  • проспект Берестейський, 97 – індекс якості 31 (низький рівень забрудненості);
  • вул. Китаївська, 22 – індекс якості 35 (низький рівень забрудненості);
  • вул. Харківське шосе, 7/1 – індекс якості 82 (високий рівень);
  • вул. Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості повітря 77 (високий рівень).

Загальний індекс якості повітря формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів. Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

Медики радять під час високого рівня забрудненості повітря:

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  • не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;
  • відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;
  • пити багато води.

Київекологія
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