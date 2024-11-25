КГВА: В Киеве ухудшилось состояние воздуха

В Дарницком и Днепровском районах столицы зафиксировали ухудшение качества воздуха.

Источник: КГВА

Детали: В ведомстве объяснили, что в обоих районах фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли).

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В частности, на киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются следующие показатели загрязненности воздуха:

проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха - 39 (низкий уровень загрязненности);

ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха- 48 (низкий уровень);

ул. Туровская, 28 - индекс качества 18 (низкий уровень загрязненности);

проспект Берестейский, 97 - индекс качества 31 (низкий уровень загрязненности);

ул. Китаевская, 22 - индекс качества 35 (низкий уровень загрязненности);

ул. Харьковское шоссе, 7/1 - индекс качества 82 (высокий уровень);

Архитектора Вербицкого, 26 - индекс качества воздуха 77 (высокий уровень).

Общий индекс качества воздуха формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей. Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

Медики советуют во время высокого уровня загрязненности воздуха:

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