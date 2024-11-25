У Грузії визначилися з майбутньою главою МЗС

Партія влади у Грузії планує змінити міністра закордонних справ у процесі формального перезапуску уряду після парламентських виборів, на посаду висувають Маку Бочорішвілі.

Джерело: Interpressnews, "Європейська правда"

Деталі: Прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе оголосив, що висуває на посаду міністра закордонних справ кандидатуру Маки Бочорішвілі. Також він назвав кандидатів на міністерства юстиції і довкілля.

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Він додав, що теперішні очільники відомств, яких замінюють, продовжать роботу "на інших високих посадах на держслужбі".

Мака Бочорішвілі близько 20 років обіймала різні посади в МЗС Грузії та у посольствах. Серед іншого, у 2015-17 роках вона була послом в Австрії та постпредом своєї країни при ОБСЄ і міжнародних організаціях у Відні. У 2018-2020 роках Бочорішвілі була послом у Бельгії і також очолювала представництво Грузії при ЄС.

У 2020 році Бочорішвілі обралася до парламенту від "Грузинської мрії" працювала депутаткою. У 2024 році вона знову пішла на вибори з "Мрією" 9-м номером у списку.

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Нагадаємо, грузинська опозиція не визнає результати виборів і планує бойкотувати роботу парламенту. На день першого засідання нового парламенту скликали велику акцію протесту. Частина протестувальників зібралися ще напередодні і ночували на проспекті Руставелі, ніч минула спокійно.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: "Грузинська мрія" оформлює перемогу: чи залишилися в опозиції шанси на революцію.