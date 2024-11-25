Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Грузії визначилися з майбутньою главою МЗС

Марія Ємець, Альона Мазуренко Понеділок, 25 листопада 2024, 09:37
У Грузії визначилися з майбутньою главою МЗС
Маки Бочорішвілі

Партія влади у Грузії планує змінити міністра закордонних справ у процесі формального перезапуску уряду після парламентських виборів, на посаду висувають Маку Бочорішвілі.

Джерело: Interpressnews, "Європейська правда"

Деталі: Прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе оголосив, що висуває на посаду міністра закордонних справ кандидатуру Маки Бочорішвілі. Також він назвав кандидатів на міністерства юстиції і довкілля. 

Реклама:

Він додав, що теперішні очільники відомств, яких замінюють, продовжать роботу "на інших високих посадах на держслужбі". 

Мака Бочорішвілі близько 20 років обіймала різні посади в МЗС Грузії та у посольствах. Серед іншого, у 2015-17 роках вона була послом в Австрії та постпредом своєї країни при ОБСЄ і міжнародних організаціях у Відні. У 2018-2020 роках Бочорішвілі була послом у Бельгії і також очолювала представництво Грузії при ЄС.

У 2020 році Бочорішвілі обралася до парламенту від "Грузинської мрії" працювала депутаткою. У 2024 році вона знову пішла на вибори з "Мрією" 9-м номером у списку. 

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, грузинська опозиція не визнає результати виборів і планує бойкотувати роботу парламенту. На день першого засідання нового парламенту скликали велику акцію протесту. Частина протестувальників зібралися ще напередодні і ночували на проспекті Руставелі, ніч минула спокійно. 

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: "Грузинська мрія" оформлює перемогу: чи залишилися в опозиції шанси на революцію.

Грузія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУ Грузії повідомляють про побиття мітингувальників силовиками

Воїни ГУР уразили ще три РЛС у Криму

ППО збила вісім російських безпілотників

Лідер Північної Кореї пообіцяв Росії свою непохитну підтримку у війні проти України – ЗМІ

Російських вчителів навчать прищеплювати "російську ідентичність" дітям з України – росЗМІ

Військового Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ, залишили під вартою

Усі новини...
Грузія
Президентка Грузії Зурабішвілі: Хто увійде до парламенту, увійде до Росії
ЗМІ: Європарламент готується схвалити резолюцію щодо ситуації в Грузії
Грузинська поліція відтіснила протестувальників і знесла наметове містечко
Останні новини
12:37
фото, відеоСирський попрацював з "Птахами Мадяра" на передовій
12:19
У Косові заявили про терористичну атаку на ключовий канал, звинуватили Сербію
12:01
Директорку скандальної спецшколи на Тернопільщині відсторонили від роботи
11:51
Путін пообіцяв Асаду військову допомогу – ЗМІ
11:28
Посол у Німеччині закликав не малювати червоних ліній у питанні підтримки України
11:13
фотоУ Вашингтоні зібрали сотні іграшкових ведмедиків у пам'ять про вбитих Росією українських дітей
11:11
відеоУ Грузії повідомляють про побиття мітингувальників силовиками
10:58
Канадські новинні компанії судитимуться з OpenAI через порушення авторських прав
10:41
Президентка Грузії звернулась до грузинів за кордоном: Настав час висловити свою позицію
10:30
"Національний рекорд": у США чоловіку виплатять 400 млн доларів через лікарську недбалість
Усі новини...
Реклама:
Реклама: