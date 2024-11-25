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В Грузии определились с будущей главой МИДа

Мария Емец, Алена МазуренкоПонедельник, 25 ноября 2024, 09:37
В Грузии определились с будущей главой МИДа
Маки Бочоришвили

Партия власти в Грузии планирует сменить министра иностранных дел в процессе формального перезапуска правительства после парламентских выборов, на должность выдвигают Маку Бочоришвили.

Источник: Interpressnews, "Европейская правда"

Детали: Премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил, что выдвигает на должность министра иностранных дел кандидатуру Маки Бочоришвили. Также он назвал кандидатов на министерства юстиции и окружающей среды.

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Он добавил, что нынешние руководители ведомств, которых заменяют, продолжат работу "на других высоких должностях на госслужбе".

Мака Бочоришвили около 20 лет занимала различные должности в МИД Грузии и в посольствах. Среди прочего, в 2015-17 годах она была послом в Австрии и постпредом своей страны при ОБСЕ и международных организациях в Вене. В 2018-2020 годах Бочоришвили была послом в Бельгии и также возглавляла представительство Грузии при ЕС.

В 2020 году Бочоришвили избралась в парламент от "Грузинской мечты" и работала депутатом. В 2024 году она снова пошла на выборы с "Мечтой" 9-м номером в списке.

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Напомним, грузинская оппозиция не признает результаты выборов и планирует бойкотировать работу парламента. На день первого заседания нового парламента созвали большую акцию протеста. Часть протестующих собрались еще накануне и ночевали на проспекте Руставели, ночь прошла спокойно.

Читайте подробно о ситуации в стране в статье: "Грузинская мечта" оформляет победу: остались ли у оппозиции шансы на революцию.

Грузия
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