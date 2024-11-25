У Шебекіно Бєлгородської області РФ житлові будинки почали в рамках експерименту обтягувати житлові будинки сітками, щоб захиститись від українських дронів.

Джерело: Telegram-канал Astra, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков

Деталі: У Шебекіно такими сітками планують обтягнути 10 житлових будинків. За словами Гладкова, для цього обрали спеціальний матеріал, але він зазначає, що сітки не можуть бути довговічними.

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РосЗМІ пишуть, що раніше схожими сітками захистили нафтопереробні заводи в Московському районі Капотня та в Новошахтинську Ростовської області.

У Бєлгородській області РФ будинки обладнують сіткою від українських дронів.

Відео - росЗМі pic.twitter.com/DWXBDb6jp7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 25, 2024

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Шебекіно – місто в Бєлгородській області РФ з довоєнним населенням майже 40 тисяч осіб. На другий рік російського вторгнення в Україну атаки на регіон посилились.