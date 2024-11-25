У Бєлгородській області РФ будинки обладнують сіткою від українських дронів
У Шебекіно Бєлгородської області РФ житлові будинки почали в рамках експерименту обтягувати житлові будинки сітками, щоб захиститись від українських дронів.
Джерело: Telegram-канал Astra, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков
Деталі: У Шебекіно такими сітками планують обтягнути 10 житлових будинків. За словами Гладкова, для цього обрали спеціальний матеріал, але він зазначає, що сітки не можуть бути довговічними.
РосЗМІ пишуть, що раніше схожими сітками захистили нафтопереробні заводи в Московському районі Капотня та в Новошахтинську Ростовської області.
У Бєлгородській області РФ будинки обладнують сіткою від українських дронів.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 25, 2024
Відео - росЗМі pic.twitter.com/DWXBDb6jp7
Шебекіно – місто в Бєлгородській області РФ з довоєнним населенням майже 40 тисяч осіб. На другий рік російського вторгнення в Україну атаки на регіон посилились.