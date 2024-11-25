В Белгородской области РФ дома оборудуют сеткой от украинских дронов
В Шебекино Белгородской области РФ жилые дома начали в рамках эксперимента обтягивать жилые дома сетками, чтобы защититься от украинских дронов.
Источник: Telegram-канал Astra, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Детали: В Шебекино такими сетками планируют обтянуть 10 жилых домов. По словам Гладкова, для этого выбрали специальный материал, но он отмечает, что сетки не могут быть долговечными.
РосСМИ пишут, что ранее похожими сетками защитили нефтеперерабатывающие заводы в Московском районе Капотня и в Новошахтинске Ростовской области.
У Бєлгородській області РФ будинки обладнують сіткою від українських дронів.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 25, 2024
Відео - росЗМі pic.twitter.com/DWXBDb6jp7
Шебекино – город в Белгородской области РФ с довоенным населением почти 40 тысяч человек. На второй год российского вторжения в Украину атаки на регион усилились.