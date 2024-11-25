В Белгородской области РФ дома оборудуют сеткой от украинских дронов

В Шебекино Белгородской области РФ жилые дома начали в рамках эксперимента обтягивать жилые дома сетками, чтобы защититься от украинских дронов.

Источник: Telegram-канал Astra, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Детали: В Шебекино такими сетками планируют обтянуть 10 жилых домов. По словам Гладкова, для этого выбрали специальный материал, но он отмечает, что сетки не могут быть долговечными.

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РосСМИ пишут, что ранее похожими сетками защитили нефтеперерабатывающие заводы в Московском районе Капотня и в Новошахтинске Ростовской области.

У Бєлгородській області РФ будинки обладнують сіткою від українських дронів.

Відео - росЗМі pic.twitter.com/DWXBDb6jp7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 25, 2024

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Шебекино – город в Белгородской области РФ с довоенным населением почти 40 тысяч человек. На второй год российского вторжения в Украину атаки на регион усилились.