Окупанти вдарили по Одесі: 11 постраждалих, пошкоджені будинки
Російські війська атакували центральну частину Одеси, внаслідок чого постраждали 11 людей та пошкоджена цивільна інфраструктура.
Джерело: голова ОВА Олег Кіпер у Telegram, президент Володимир Зеленський Telegram
Пряма мова очільника області: "Російські терористи здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси. Є постраждалі. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки".
Деталі: Президент Володимир Зеленський уточнив, що пошкодження в Одесі спричинили уламки російської ракети.
Пізніше Кіпер додав, що постраждали 6 людей: одна жінка у важкому стані, інші поранені у стані середнього ступеню важкості. Усі вони перебувають у медзакладах.
"Внаслідок ракетного удару пошкоджена цивільна інфраструктура: житлові будинки, автівки, стоматологія, салон краси, магазини, квіткові крамниці, автівки людей. Також пошкоджені два навчальних заклади – школа та спортивна зала університету. Там вибиті вікна та двері. На щастя, педагоги та учні в момент удару були в укриттях", – повідомив голова ОВА.
Доповнено: О 13:45 Кіпер повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11 осіб.
Двом людям надали допомогу на місці. Вісім поранених перебувають на стаціонарному лікуванні, ще один продовжує лікування амбулаторно.