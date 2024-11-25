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Окупанти вдарили по Одесі: 11 постраждалих, пошкоджені будинки

Ірина БалачукПонеділок, 25 листопада 2024, 13:47
Окупанти вдарили по Одесі: 11 постраждалих, пошкоджені будинки
ФОТО З TELEGRAM ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Російські війська атакували центральну частину Одеси, внаслідок чого постраждали 11 людей та пошкоджена цивільна інфраструктура.  

Джерело: голова ОВА Олег Кіпер у Telegram, президент Володимир Зеленський Telegram 

Пряма мова очільника області: "Російські терористи здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси. Є постраждалі. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки". 

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Фото з telegram Володимира зеленського

Деталі: Президент Володимир Зеленський уточнив, що пошкодження в Одесі спричинили уламки російської ракети. 

 
Фото з Telegram Олега Кіпера 

Пізніше Кіпер додав, що постраждали 6 людей: одна жінка у важкому стані, інші поранені у стані середнього ступеню важкості. Усі вони перебувають у медзакладах. 

 
Фото з Telegram Олега Кіпера 

"Внаслідок ракетного удару пошкоджена цивільна інфраструктура: житлові будинки, автівки, стоматологія, салон краси, магазини, квіткові крамниці, автівки людей. Також пошкоджені два навчальних заклади – школа та спортивна зала університету. Там вибиті вікна та двері. На щастя, педагоги та учні в момент удару були в укриттях", – повідомив голова ОВА. 

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Фото з Telegram Олега Кіпера 

Доповнено: О 13:45 Кіпер повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11 осіб.

Двом людям надали допомогу на місці. Вісім поранених перебувають на стаціонарному лікуванні, ще один продовжує лікування амбулаторно.

Одеса
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