Окупанти вдарили по Одесі: 11 постраждалих, пошкоджені будинки

Російські війська атакували центральну частину Одеси, внаслідок чого постраждали 11 людей та пошкоджена цивільна інфраструктура.

Джерело: голова ОВА Олег Кіпер у Telegram, президент Володимир Зеленський Telegram

Пряма мова очільника області: "Російські терористи здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси. Є постраждалі. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки".

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Фото з telegram Володимира зеленського

Деталі: Президент Володимир Зеленський уточнив, що пошкодження в Одесі спричинили уламки російської ракети.

Фото з Telegram Олега Кіпера

Пізніше Кіпер додав, що постраждали 6 людей: одна жінка у важкому стані, інші поранені у стані середнього ступеню важкості. Усі вони перебувають у медзакладах.

Фото з Telegram Олега Кіпера

"Внаслідок ракетного удару пошкоджена цивільна інфраструктура: житлові будинки, автівки, стоматологія, салон краси, магазини, квіткові крамниці, автівки людей. Також пошкоджені два навчальних заклади – школа та спортивна зала університету. Там вибиті вікна та двері. На щастя, педагоги та учні в момент удару були в укриттях", – повідомив голова ОВА.

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Фото з Telegram Олега Кіпера

Доповнено: О 13:45 Кіпер повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11 осіб.



Двом людям надали допомогу на місці. Вісім поранених перебувають на стаціонарному лікуванні, ще один продовжує лікування амбулаторно.