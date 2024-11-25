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Оккупанты ударили по Одессе: 11 пострадавших, повреждены дома

Ирина БалачукПонедельник, 25 ноября 2024, 13:47
Оккупанты ударили по Одессе: 11 пострадавших, повреждены дома
ФОТО ИЗ TELEGRAM ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

Российские войска атаковали центральную часть Одессы, в результате чего пострадали 11 людей и повреждена гражданская инфраструктура. 

Источник: глава ОВА Олег Кипер в Telegram, президент Владимир Зеленский в Telegram 

Прямая речь главы области: "Российские террористы совершили ракетную атаку на центр Одессы. Есть пострадавшие. Повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома". 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

Детали: Президент Владимир Зеленский уточнил, что повреждения в Одессе вызвали обломки российской ракеты. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА КИПЕРА

Позже Кипер добавил, что пострадали 6 человек. Одна женщина в тяжелом состоянии, остальные раненые в состоянии средней степени тяжести. Все они находятся в медучреждениях.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА КИПЕРА

"В результате ракетного удара повреждена гражданская инфраструктура: жилые дома, автомобили, стоматология, салон красоты, магазины, цветочные магазины, машины людей. Также повреждены два учебных заведения – школа и спортивный зал университета. Там выбиты окна и двери. К счастью, педагоги и ученики в момент удара были в укрытиях", – сообщил глава ОГА.

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА КИПЕРА

Дополнено: В 13:45 Кипер сообщил, что количество пострадавших возросло до 11 человек.

Двум людям оказали помощь на месте. Восемь раненых находятся на стационарном лечении, еще один продолжает лечение амбулаторно.

Одесса
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