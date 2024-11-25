Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мін’юст США просить закрити справу проти Трампа щодо втручання у вибори

Олег Павлюк, Євген КізіловПонеділок, 25 листопада 2024, 20:58
Мін’юст США просить закрити справу проти Трампа щодо втручання у вибори
фото: Getty Images

Спецпрокурор Міністерства юстиції США Джек Сміт подав до суду клопотання про закриття справи проти Дональда Трампа стосовно впливу на результати виборів президента 2020 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ABC News

Деталі: У клопотанні до федеральної судді Тані Чуткан спецпрокурор посилається на політику Мін’юсту США не переслідувати президентів за федеральні кримінальні злочини.

Реклама:

"Міністерство і країна ніколи не стикалися з такою ситуацією, коли федеральний обвинувальний акт проти приватної особи був повернутий великим журі, а кримінальне переслідування вже ведеться, коли обвинувачений обраний президентом", – зазначив Сміт.

Він додав, що після внутрішніх консультацій Мін’юст визначив, що попередня практика стосовно непереслідування чинних президентів США "застосовується до цієї ситуації, і що, як наслідок, це переслідування має бути припинене до інавгурації відповідача".

У справі, про яку йдеться, Трампа звинувачують у злочинах, пов'язаних зі спробами вплинути на результат виборів 2020 року, коли переміг демократ Джо Байден. На початку місяця суддя у справі Таня Чуткан призупинила її розгляд, аби дати спецпрокурору час вивчити можливість притягнення Трампа до відповідальності.

РЕКЛАМА:

Інша федеральна кримінальна справа про неналежне зберігання таємних документів у резиденції Трампа була закрита. Спецпрокурор Мін’юсту подав апеляцію на це рішення, але тепер її доля під питанням.

Тим часом винесення вироку Трампу в кримінальній справі у Нью-Йорку, де його звинувачують у порушенні фінансування виборчої кампанії через плату порнозірці Стормі Деніелс, відклали на невизначений строк.

ТрампСШАвиборисуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоDeepState: Бійці 48 ОШБ витіснили ворога з села Новий Комар на Донеччині

МВС відреагувало на розслідування журналістів: Головний сервісний центр "перезавантажать"

Україна готує санкції у відповідь на дії влади Грузії – Зеленський

РФ вдається до кібератак на енергосистему напередодні масованих обстрілів – Міненерго

У центрі Нью-Йорка застрелили гендиректора однієї з найбільших компаній медичного страхування

Графіки відключення світла у четвер будуть застосовувати протягом 16 годин

Усі новини...
Трамп
Глава МЗС Чехії: Європа повинна бути жорсткою з Трампом, щоб допомогти Україні
Le Monde: У Європі повернулися до розмов про відправку військ в Україну
ЗМІ: Трамп ймовірно звільнить трансгендерних людей з армії в перший день свого терміну
Останні новини
00:42
Сенат США зустрівся із делегацією антикорупційних органів України
23:44
Росіяни запустили ударні БпЛА: Над Україною фіксують кілька груп
23:40
Що варто прочитати у грудні: 5 книжкових новинок
23:25
Новини економіки 4 грудня: тимчасовий голова "Нафтогазу", підвищення акцизу на цигарки
23:18
США покарали пʼятьох осіб, причетних до викрадення дітей з України
23:11
"У ВЛК немає такого діагнозу – "вигорів". Військовий про важку роботу розвідника та причини СЗЧ
23:04
Генштаб: На фронті понад півтори сотні боїв, найгарячіше на двох напрямках
22:40
У Румунії судитимуть іноземця, який планував диверсії за вказівкою Росії
22:33
відеоDeepState: Бійці 48 ОШБ витіснили ворога з села Новий Комар на Донеччині
21:43
хокейКиївський "Сокіл" у напруженому матчі вперше в сезоні переграв одеський "Шторм"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: