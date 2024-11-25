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Минюст США просит закрыть дело против Трампа о вмешательстве в выборы

Олег Павлюк, Евгений КизиловПонедельник, 25 ноября 2024, 20:58
Минюст США просит закрыть дело против Трампа о вмешательстве в выборы
фото: Getty Images

Спецпрокурор Министерства юстиции США Джек Смит подал в суд ходатайство о закрытии дела против Дональда Трампа относительно влияния на результаты выборов президента 2020 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ABC News

Детали: В ходатайстве к федеральной судье Тане Чуткан спецпрокурор ссылается на политику Минюста США не преследовать президентов за федеральные уголовные преступления.

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"Министерство и страна никогда не сталкивались с такой ситуацией, когда федеральный обвинительный акт против частного лица был возвращен большим жюри, а уголовное преследование уже ведется, когда обвиняемый избран президентом", – отметил Смит.

Он добавил, что после внутренних консультаций Минюст определил, что предыдущая практика относительно непреследования действующих президентов США "применяется к этой ситуации, и что, как следствие, это преследование должно быть прекращено до инаугурации ответчика".

В деле, о котором идет речь, Трампа обвиняют в преступлениях, связанных с попытками повлиять на исход выборов 2020 года, когда победил демократ Джо Байден. В начале месяца судья по делу Таня Чуткан приостановила его рассмотрение, чтобы дать спецпрокурору время изучить возможность привлечения Трампа к ответственности.

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Другое федеральное уголовное дело о ненадлежащем хранении секретных документов в резиденции Трампа было закрыто. Спецпрокурор Минюста подал апелляцию на это решение, но теперь его судьба под вопросом.

Тем временем вынесение приговора Трампу по уголовному делу в Нью-Йорке, где его обвиняют в нарушении финансирования избирательной кампании через плату порнозвезде Сторми Дэниелс, отложили на неопределенный срок.

ТрампСШАвиборысуд
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