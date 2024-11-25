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Перспективи для інвестицій всередині країни

Сибіга: ОБСЄ обговорить удар російським "Орєшніком" по Україні

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловПонеділок, 25 листопада 2024, 21:11
Сибіга: ОБСЄ обговорить удар російським Орєшніком по Україні
Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що удар російською експериментальною балістичною ракетою по Дніпру на прохання України обговорять у межах Організації з безпеки і співробітництва в Європі в середу, 27 листопада.

Джерело: Сибіга у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: За його словами ОБСЄ "у відповідь на терміновий запит України" обговорить ескалацію використання Росією балістичної ракети середньої дальності в її агресії проти України на спеціальному спільному засіданні Постійної ради та Форуму зі співробітництва в галузі безпеки.

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Пряма мова: "Росія становить найбільшу загрозу безпеці в регіоні ОБСЄ. Її неприйнятні дії демонструють, що лише Москва прагне до розширення війни. Вони мають бути засуджені та припинені. Ми будемо використовувати всі міжнародні майданчики та механізми для посилення глобального тиску на агресора".

ОБСЄ – чи не єдина пан'європейська організація, де Росія досі є членом. Водночас через те, що всі рішення ОБСЄ ухвалює консенсусом, Москва блокує будь-які неугодні їй рішення.

Передісторія:

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  • Раніше повідомлялось, що у зв'язку з першим застосуванням Росією по території України експериментальної балістичної ракети, яку росіяни охрестили "Орєшніком" 26 листопада відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО.
  • Глава МЗС Андрій Сибіга раніше зазначав, що в Києві сподіваються на "конкретні, змістовні результати" після проведення Ради Україна-НАТО.
  • Водночас віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що на зустрічі говоритимуть загалом про підтримку України.

ОБСЄракетний ударУкраїнавійна
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