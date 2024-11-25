Сибіга: ОБСЄ обговорить удар російським "Орєшніком" по Україні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що удар російською експериментальною балістичною ракетою по Дніпру на прохання України обговорять у межах Організації з безпеки і співробітництва в Європі в середу, 27 листопада.

Джерело: Сибіга у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: За його словами ОБСЄ "у відповідь на терміновий запит України" обговорить ескалацію використання Росією балістичної ракети середньої дальності в її агресії проти України на спеціальному спільному засіданні Постійної ради та Форуму зі співробітництва в галузі безпеки.

Реклама:

Пряма мова: "Росія становить найбільшу загрозу безпеці в регіоні ОБСЄ. Її неприйнятні дії демонструють, що лише Москва прагне до розширення війни. Вони мають бути засуджені та припинені. Ми будемо використовувати всі міжнародні майданчики та механізми для посилення глобального тиску на агресора".

ОБСЄ – чи не єдина пан'європейська організація, де Росія досі є членом. Водночас через те, що всі рішення ОБСЄ ухвалює консенсусом, Москва блокує будь-які неугодні їй рішення.

Передісторія:

РЕКЛАМА: