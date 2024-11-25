Сибига: ОБСЕ обсудит удар российским "Орешником" по Украине

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что удар российской экспериментальной баллистической ракетой по Днепру по просьбе Украины обсудят в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в среду, 27 ноября.

Источник: Сибига в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: По его словам ОБСЕ "в ответ на срочный запрос Украины" обсудит эскалацию использования Россией баллистической ракеты средней дальности в ее агрессии против Украины на специальном совместном заседании Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности.

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Прямая речь: "Россия представляет наибольшую угрозу безопасности в регионе ОБСЕ. Ее неприемлемые действия демонстрируют, что только Москва стремится к расширению войны. Они должны быть осуждены и прекращены. Мы будем использовать все международные площадки и механизмы для усиления глобального давления на агрессора".

ОБСЕ – едва ли не единственная панъевропейская организация, где Россия до сих пор является членом. В то же время из-за того, что все решения ОБСЕ принимает консенсусом, Москва блокирует любые неугодные ей решения.

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