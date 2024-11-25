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Перспективи для інвестицій всередині країни

ЗМІ: Ізраїль і "Хезболла" наблизились до угоди про припинення вогню

Євген КізіловПонеділок, 25 листопада 2024, 21:51
ЗМІ: Ізраїль і Хезболла наблизились до угоди про припинення вогню
фото: Getty Images

Уряд Ізраїлю та ліванська "Хезболла" готуються до заключення угоди про припинення вогню.

Джерело: CNN і "Укрінформ"

Деталі: Постійний представник Ізраїлю при ООН Дані Данон підтвердив журналістам у Нью-Йорку, що ізраїльський кабінет міністрів збереться у вівторок для обговорення угоди про припинення вогню з Ліваном. "Ми ще не завершили, але просуваємося вперед", - заявив він.

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"Ми переконаємося, що в нас буде можливість нейтралізувати будь-яку загрозу з південного Лівану. Сподіваюся, ліванська армія подбає про це в майбутньому. Але якщо вони знову зазнають невдачі, ми будемо поруч", - сказав він.

Данон також запевнив, що тимчасові сили ООН у Лівані (UNIFIL) залишатимуться на півдні країни у будь-якому разі. "Ми будемо координувати свої дії з UNIFIL, і я очікую, що цього разу вони будуть ефективнішими", - сказав він.

За інформацією CNN, ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху схвалив план підписання угоди "в принципі".

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За словами одного з джерел, Нетаньяху дав зрозуміти, що потенційно схвалює перемир'я з "Хезболлою" під час консультацій з питань безпеки з ізраїльськими урядовцями в неділю ввечері. У понеділок його прес-секретар повідомив CNN, що ізраїльський уряд проголосує за запропоновану угоду у вівторок. Очікується, що вона буде схвалена.

ЛіванІзраїльвійна
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