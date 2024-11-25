СМИ: Израиль и "Хезболла" приблизились к соглашению о прекращении огня

Правительство Израиля и ливанская "Хезболла" готовятся к заключению соглашения о прекращении огня.

Источник: CNN и "Укринформ"

Детали: Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон подтвердил журналистам в Нью-Йорке, что израильский кабинет министров соберется во вторник для обсуждения соглашения о прекращении огня с Ливаном. "Мы еще не завершили, но продвигаемся вперед", - заявил он.

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"Мы убедимся, что у нас будет возможность нейтрализовать любую угрозу с южного Ливана. Надеюсь, ливанская армия позаботится об этом в будущем. Но если они снова потерпят неудачу, мы будем рядом", - сказал он.

Данон также заверил, что временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) будут оставаться на юге страны в любом случае. "Мы будем координировать свои действия с UNIFIL, и я ожидаю, что на этот раз они будут более эффективными", - сказал он.

По информации CNN, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху одобрил план подписания соглашения "в принципе".

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По словам одного из источников, Нетаньяху дал понять, что потенциально одобряет перемирие с "Хезболлой" во время консультаций по вопросам безопасности с израильскими чиновниками в воскресенье вечером. В понедельник его пресс-секретарь сообщил CNN, что израильское правительство проголосует за предложенное соглашение во вторник. Ожидается, что оно будет одобрено.