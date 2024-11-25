Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

Прем'єр Франції зустрівся з Ле Пен заради збереження уряду

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 25 листопада 2024, 22:16
Прем'єр Франції зустрівся з Ле Пен заради збереження уряду
Марін Ле Пен йде на зустріч з прем'єром Франції, фото: Getty images

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен у понеділок провела переговори з прем'єр-міністром Мішелем Барньє на тлі її погроз повалити його уряд після того, як опозиція засудила бюджет. Це може призвести до політичної кризи.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: Місяці політичної напруженості після призначення уряду меншості на чолі з Барньє досягли апогею через бюджет, який має затвердити парламент.

Реклама:

Опозиція з усіх боків засудила бюджет, що змусило Барньє розглянути можливість проштовхувати його за спецпроцедурою без голосування в парламенті.

Однак цей крок може спонукати ультраправе "Національне об'єднання" Ле Пен об'єднатися в альянс з лівим блоком і знайти достатню кількість голосів, щоб повалити уряд Барньє.

Ле Пен прибула до резиденції французького прем'єра вранці, а пізніше в другій половині дня до прем'єра мала завітати лідерка ліворадикальної партії "Нескорена Франція" Матильда Пано.

РЕКЛАМА:

Переговори відбуваються у той час, як 56-річна Ле Пен перебуває на лаві підсудних за махінації у Європарламенті.

Якщо її визнають винною, вона може отримати тюремне ув'язнення і заборону обіймати державні посади, що позбавить її права брати участь у президентських виборах у 2027 році.

Читайте також: Правий розворот: що обіцяє змінити новий уряд Франції і чого від нього чекати Україні

Франціяопозиція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Джерела: Єрмак побував у Флориді і Вашингтоні, зустрівся з Венсом і Волтцом

Графіки відключення світла на п'ятницю: енергетики оприлюднили обмеження

Зеленський увів у дію рішення РНБО про перегляд умов бронювання медиків

Кулеба прокоментував співробітництво з Гарвардом: Не передбачає переїзду до США

Колишній глава МЗС Кулеба працевлаштувався в США

мапа, оновленоСирійські повстанці беруть під контроль стратегічне місто Хама

Усі новини...
Франція
У Франції в кінці листопада була "тропічна ніч" з понад 20°C і вище
МЗС Франції прокоментувало можливість дозволити Україні завдавати ударів вглиб РФ
Le Figaro повідомило про дозвіл Франції й Британії на удари углиб РФ, але згодом змінило текст
Останні новини
19:53
8 тисяч військовослужбовців вже повернулися на службу після СЗЧ – Офіс генпрокурора
19:46
США нададуть Польщі $4 млрд позики для трансформації армії
19:31
Джерела: Єрмак побував у Флориді і Вашингтоні, зустрівся з Венсом і Волтцом
19:27
Грузинська опозиція спільно звернулась до Іванішвілі, назвавши свої вимоги
19:15
фото"Передає настрій комфорту та гармонії": Pantone обрав головний колір 2025 року
19:09
Фінляндія передає Україні зимове спорядження для ЗСУ та готує новий пакет допомоги
18:51
Знущання з диких кабанів на Тернопільщині: двом чоловікам повідомили про підозру
18:47
Росіяни вдарили по Вознесенську на Миколаївщині, загинув чоловік
18:47
Збиття військового на блокпосту: екссуддю Тандира залишили під вартою на два місяці
18:35
Умєров обіцяє 30 тисяч далекобійних дронів для армії у 2025 році
Усі новини...
Реклама:
Реклама: