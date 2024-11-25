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Перспективы для инвестиций внутри страны

Премьер Франции встретился с Ле Пен ради сохранения правительства

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПонедельник, 25 ноября 2024, 22:16
Премьер Франции встретился с Ле Пен ради сохранения правительства
Марин Ле Пен идет на встречу ч премьером Франции, фото: Getty Images

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен в понедельник провела переговоры с премьер-министром Мишелем Барнье на фоне ее угроз свергнуть его правительство после того, как оппозиция осудила бюджет. Это может привести к политическому кризису.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Месяцы политической напряженности после назначения правительства меньшинства во главе с Барнье достигли апогея из-за бюджета, который должен утвердить парламент.

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Оппозиция со всех сторон осудила бюджет, что заставило Барнье рассмотреть возможность проталкивать его по спецпроцедуре без голосования в парламенте.

Однако этот шаг может побудить ультраправое "Национальное объединение" Ле Пен объединиться в альянс с левым блоком и найти достаточное количество голосов, чтобы свергнуть правительство Барнье.

Ле Пен прибыла в резиденцию французского премьера утром, а позже во второй половине дня к премьеру должна была прийти лидер леворадикальной партии "Непокоренная Франция" Матильда Пано.

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Переговоры проходят в то время, как 56-летняя Ле Пен находится на скамье подсудимых за махинации в Европарламенте.

Если ее признают виновной, она может получить тюремное заключение и запрет занимать государственные должности, что лишит ее права участвовать в президентских выборах в 2027 году.

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