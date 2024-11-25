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Стефанішина прокоментувала блокаду кордону польськими фермерами: Україна була готова

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловПонеділок, 25 листопада 2024, 23:55
Стефанішина прокоментувала блокаду кордону польськими фермерами: Україна була готова
Ольга Стефанішина, фото: Facebook

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина прокоментувала блокування пункту пропуску "Медика – Шегині" на кордоні з Україною польськими фермерами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Деталі: Стефанішина заявила, що блокування кордону польськими фермерами "лежить у площині внутрішньої політики Польської Республіки".

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Пряма мова: "Ми розуміємо, що почалися праймериз, починається підготовка до президентських виборів у Польщі, і не треба бути генієм, щоб, проаналізувавши календар, зрозуміти: якщо є блокування кордону з Україною, значить, очікуються вибори у Польщі".

Більше деталей: Віцепрем’єрка запевнила, що Україна була готова до такого розвитку подій, і вказала, що і під час повного блокування українсько-польського кордону Київ досяг угоди щодо продовження лібералізації транзиту.

"У найближчі тижні буде затверджена нова Європейська комісія, і я впевнена, що це рішення (про недопущення нових блокувань кордону. – Ред.) буде ухвалене так само", – підсумувала Стефанішина.

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Передісторія:

  • Польські фермери 23 листопада почали протестувати у Медиці перед кордоном з Україною через це невиконання вимоги зберегти рівень сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року та занепокоєння щодо підписання Євросоюзом угоди про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами МЕРКОСУР.
  • Нині фермери вирішили призупинити свою акцію до 10 грудня, але обіцяють, що в разі невиконання умов поширять блокування на весь східний кордон.

ПольщаУкраїнакордон
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