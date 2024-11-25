Стефанишина прокомментировала блокаду границы польскими фермерами: Украина была готова

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина прокомментировала блокирование пункта пропуска "Медика - Шегини" на границе с Украиной польскими фермерами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Детали: Стефанишина заявила, что блокирование границы польскими фермерами "лежит в плоскости внутренней политики Польской Республики".

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Прямая речь: "Мы понимаем, что начались праймериз, начинается подготовка к президентским выборам в Польше, и не надо быть гением, чтобы, проанализировав календарь, понять: если есть блокирование границы с Украиной, значит, ожидаются выборы в Польше".

Больше деталей: Вице-премьер заверила, что Украина была готова к такому развитию событий, и указала, что и во время полного блокирования украинско-польской границы Киев достиг соглашения о продлении либерализации транзита.

"В ближайшие недели будет утверждена новая Европейская комиссия, и я уверена, что это решение (о недопущении новых блокировок границы. – Ред.) будет принято так же", – подытожила Стефанишина.

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