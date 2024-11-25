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Стефанишина прокомментировала блокаду границы польскими фермерами: Украина была готова

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПонедельник, 25 ноября 2024, 23:55
Стефанишина прокомментировала блокаду границы польскими фермерами: Украина была готова
Ольга Стефанишина, фото: Facebook

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина прокомментировала блокирование пункта пропуска "Медика - Шегини" на границе с Украиной польскими фермерами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Детали: Стефанишина заявила, что блокирование границы польскими фермерами "лежит в плоскости внутренней политики Польской Республики".

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Прямая речь: "Мы понимаем, что начались праймериз, начинается подготовка к президентским выборам в Польше, и не надо быть гением, чтобы, проанализировав календарь, понять: если есть блокирование границы с Украиной, значит, ожидаются выборы в Польше".

Больше деталей: Вице-премьер заверила, что Украина была готова к такому развитию событий, и указала, что и во время полного блокирования украинско-польской границы Киев достиг соглашения о продлении либерализации транзита.

"В ближайшие недели будет утверждена новая Европейская комиссия, и я уверена, что это решение (о недопущении новых блокировок границы. – Ред.) будет принято так же", – подытожила Стефанишина.

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Предыстория:

  • Польские фермеры 23 ноября начали протестовать в Медыке перед границей с Украиной из-за этого невыполнения требования сохранить уровень сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года и беспокойство относительно подписания Евросоюзом соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами МЕРКОСУР.
  • Сейчас фермеры решили приостановить свою акцию до 10 декабря, но обещают, что в случае невыполнения условий распространят блокирование на всю восточную границу.

ПольшаУкраинаграница
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